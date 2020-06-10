В патрульной милиции признают: сотрудники по старой привычке берут взятки

Некоторые сотрудники управления Патрульной службы милиции по старой привычке еще берут взятки. В этом на брифинге признался глава рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел Тамерлан Ибраимов.

Он напомнил, что во время карантина пользователи соцсетей опубликовали видео, где сотрудники УПСМ получают деньги от водителей-нарушителей ПДД. «Раньше 80-90 процентов тех, кто контактировал с гаишниками, сталкивались с коррупцией. Теперь, наоборот, этот же процент сотрудников патрульной милиции — честные люди. Хотя надо признать, по старой привычке они еще берут взятки. На карантине были такие факты, сотрудники выявлены и уволены», — сказал Тамерлан Ибраимов.

Тем не менее, как отметил глава рабочей группы, результаты прошедших шести месяцев с момента запуска новой службы большинство бишкекчан оценили как положительные.

«Главная цель — кардинально снизить уровень коррупции. Задача — сделать патрульную милицию не репрессивной, а социально-сервисной службой, которая помогает гражданам. УПСМ отвечает не только за безопасность на дорогах, но и в целом следит за общественным порядком», — добавил Тамерлан Ибраимов.

Еще одна основная задача, по словам главы рабочей группы, — сделать конкурсный отбор сотрудников в УПСМ максимально прозрачным и без коррупции. «Все, кто участвовал в конкурсе на должности в Патрульную службу в Бишкеке, могут подтвердить: более половины состава конкурсной комиссии были представителями гражданского общества. Раньше люди платили, чтобы попасть на службу, а после отрабатывали эти деньги. Сейчас такой практики нет», — подчеркнул Тамерлан Ибраимов.

Отметим, в Оше объявлен конкурс по отбору сотрудников в новую Патрульную службу милиции. Документы принимаются с 5 июня по 6 июля 2020 года. Для участия в конкурсе и уточнения перечня должностей нужно обратиться по адресу: город Ош, улица Касымбекова, 30. Телефон рабочей группы — 0322239563, дежурной части — 0322239562.