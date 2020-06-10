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Общество

Энергетики отстают от плана по ремонту в рамках подготовки к зиме

За пять месяцев 2020 года энергетики отстают от намеченных планов по капитальному и текущему ремонтам. Об этом сегодня на брифинге сообщил технический директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Мурат Дурусалиев.

По его словам, на сегодня работы выполнены на 78,3 процента. При этом все шесть энергокомпаний работают в несколько смен для выполнения ремонтных работ. Однако из-за погодных условий им также приходится регулярно устранять аварии на линиях электропередачи.

«Коронавирус сильно мешает. Но, думаю, нагоним за летние месяцы. И к осенне-зимнему сезону все будет готово. Материалы у нас закуплены, запчасти есть и персонал приступил к выполнению ремонтных работ», — заключил Мурат Дурусалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155484/
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