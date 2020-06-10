В городе Ош начался набор сотрудников в новую Патрульную службу милиции

В городе Оше начался набор сотрудников в новую Патрульную службу милиции. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД КР Нур Сатыбалдиев.

По его словам, издано постановление о проведении конкурсного отбора в рамках пилотного проекта в южной столице.

«В отделе Патрульной службы милиции штатная численность будет составлять 219 сотрудников. Желающие могут подать заявления и участвовать в конкурсе», — добавил Нур Сатыбалдиев.

«Особенно призываем гражданских лиц подавать и участвовать в отборе. Как показывает опыт в Бишкеке, гражданские показывают хороший результат», — добавил глава рабочей группы по реформированию подразделений органов внутренних дел Тамерлан Ибраимов.

Отметим, документы принимаются с 5 июня по 6 июля 2020 года. Для участия в конкурсе и уточнения перечня должностей нужно обратиться по адресу: город Ош, улица Касымбекова, 30. Телефон рабочей группы — 0322239563, дежурной части — 0322239562.

Напомним, 21 мая премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал решение правительства о некоторых вопросах организации деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в Кыргызстане. Целью документа являются формирование подразделений Патрульной службы милиции органов внутренних дел, расширение перечня административных единиц страны, на территории которых продолжат проект по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.