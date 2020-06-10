На митинг в поддержку Джорджа Флойда пришел один человек

В Бишкеке сегодня должен был состояться митинг в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, но на акцию пришел только один человек.

Активист Денис Реут вышел в сквер имени Горького на одиночный пикет и высказал свою гражданскую позицию. «Я здесь как частное лицо, увидел в соцсетях, что будет организован митинг. Но, как видите, никто не пришел. Я считаю, что незаконное насилие со стороны государства недопустимо ни в какой точке мира: в Америке, Кыргызстане, любой другой стране», — сказал он.

За порядком на несостоявшейся акции протеста следили три милиционера.

Сами организаторы решили отменить митинг в целях безопасности и недопущения провокаций.

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе (США) полицейский Дерек Шовин во время задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда прижал его к земле и более восьми минут давил коленом на горло. Мужчина скончался в больнице, а снятое очевидцами видео вызвало протесты. Они охватили большую часть Штатов, а затем на протесты вышли в Великобритании и Франции.