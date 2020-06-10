10 лет трагедии на юге. Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам

Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам по случаю 10 годовщины трагических июньских событий.

По его словам, июньская трагедия стала самым тяжелым испытанием для Кыргызстана.

«В те дни мы пережили боль утраты многих соотечественников, горе и печаль наполнили наши сердца. Сегодня — день почтения памяти тех, чьи жизни унесла трагедия. Выражаем глубокие соболезнования и разделяем боль утраты родителей, детей и родственников погибших», — говорится в обращении.

Глава государства поблагодарил международное сообщество, поддержавшее страну в те сложные дни.

«Трагические события еще раз напомнили всем нам о том, что единство и согласие в обществе являются наивысшей ценностью», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Мы еще раз убедились, что вопрос сохранения национального единства и межэтнического согласия требует деликатного отношения и нуждается в постоянной защите. Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что реализация национальной политики требует взвешенности и продуманности.

«Все четко осознают, что сохранение целостности нашего государства, мира и согласия в обществе является обязанностью каждого из нас. Мы будем извлекать уроки из прошлого, укреплять единство нашего народа и вместе развивать нашу страну», — подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что Кыргызстан — многонациональное государство, где проживают представители более 100 этносов.

Поэтому культура, язык, традиции и обычаи всех национальностей требуют уважительного отношения к себе, а права каждого гражданина — надежной защиты.

«Разнообразие — это наше достояние. Разнообразие культур, языков, традиций и обычаев всех национальностей, проживающих в Кыргызстане, дополняют и приумножают красоту нашей родины», — говорится в обращении.

Наши предки, передавая нам в наследство благодатную родину со славной историей, завещали нам свято беречь единство и согласие в народе. Сооронбай Жээнбеков

В заключение президент подчеркнул, что граждане Кыргызстана обязаны достойно продолжить этот путь и передать сильное, развитое, благополучное государство подрастающему поколению.