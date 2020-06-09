В Кыргызстане скончался заслуженный артист Марат Жанталиев

Сегодня на 59-м году жизни скончался заслуженный артист Кыргызстана, известный актер Марат Жанталиев. Об этом 24.kg сообщил директор Театра юного зрителя Темирлан Сманбеков.
По его словам, еще вчера Марат Жанталиев приходил в театр и чувствовал себя хорошо. «Все было хорошо, ходил нормально. Вдруг сегодня мне звонят и говорят, что он оказался в реанимации. Я сейчас еду в больницу узнать, что произошло. Пока не могу сказать, из-за чего он умер», — отметил Темирлан Сманбеков.
Отметим, что Марат Жанталиев сыграл роль Саякбая Каралаева в одноименном фильме, премьера которого состоялась 8 сентября 2017 года в Кыргызстане.
Коллектив 24.kg выражает соболезнования родным и близким известного артиста.