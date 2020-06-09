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Общество

В Кыргызстане скончался заслуженный артист Марат Жанталиев

Сегодня на 59-м году жизни скончался заслуженный артист Кыргызстана, известный актер Марат Жанталиев. Об этом 24.kg сообщил директор Театра юного зрителя Темирлан Сманбеков.

из интернета
Фото из интернета. Марат Жанталиев

По его словам, еще вчера Марат Жанталиев приходил в театр и чувствовал себя хорошо. «Все было хорошо, ходил нормально. Вдруг сегодня мне звонят и говорят, что он оказался в реанимации. Я сейчас еду в больницу узнать, что произошло. Пока не могу сказать, из-за чего он умер», — отметил Темирлан Сманбеков.

Отметим, что Марат Жанталиев сыграл роль Саякбая Каралаева в одноименном фильме, премьера которого состоялась 8 сентября 2017 года в Кыргызстане.

Коллектив 24.kg выражает соболезнования родным и близким известного артиста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155403/
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