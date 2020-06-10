Долг в 90 сомов поссорил жителей дачного поселка. Пенсионерку грозят выселить

Семью пенсионерки Нуризы Урумкановой, которой отключили свет за задолженность в 90 сомов, грозят выселить из дачного поселка близ села Дмитриевка Иссык-Атинского района. Об этом 24.kg сообщила ее дочь Рано Жолдошбек кызы.

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По ее словам, после публикации в СМИ, председатель садоводческого товарищества «Кыргызавтомаш» Зульфия Юлдашева собрала около двадцати жителей и потребовала, чтобы семья покинула село.

Председатель дачного поселка утверждает, что долг был намного больше, пенсионерке давали отсрочку, но она «устроила провокацию». А когда электрик пришел отключать свет, дочь Нуризы Урумкановой напала на сотрудника «Кыргызавтомаша».

24.kg выслушало версии обеих сторон конфликта.

Рано Жолдошбек кызы, дочь пенсионерки, рассказала, что ее мать является членом СТ «Кыргызавтомаш» уже много лет. Семья проживает в дачном поселке в собственном доме и никуда уезжать не собирается.

По словам женщины, товарищество заключило контракт на электроснабжение с ОАО «Северэлектро» в 2009 году. Им осуществляется поставка электроэнергии до головного прибора учета, который установлен на трансформаторной подстанции.

«Дальнейшее распределение электроэнергии до каждого жителя дачного поселка осуществляется самим Садоводческим товариществом. То есть обслуживанием внутренних, а также сбором оплаты за потребленную электроэнергию занимается данное товарищество», — также подтвердили информацию в «Северэлектро».

Рано Жолдошбек кызы рассказала, что они с мамой неоднократно просили бухгалтера и председателя «Кыргызавтомаша» не отключать им свет, так как ее мама не может спать в темноте — ей становится плохо.

«Мы сказали, что оплатим 10 июня, когда мама получит пенсию, но нас не слушали. Поэтому мы вынуждены были обратиться в СМИ, потому что, как оказалось, СТ «Кыргызавтомаш» никому не подчиняется», — отметила Рано Жолдошбек кызы.

Она сообщила, что в тот же вечер, после выхода информации в СМИ, к ним приехала председатель «Кыргызавтомаша» Зульфия Юлдашева в сопровождении милиционеров и подключила свет.

После она собрала около 20 жителей села и потребовала, чтобы мы уехали. У мамы из-за этого давление подскочило, она периодически теряет сознание. Я вызвала скорую помощь. Рано Жолдошбек кызы

Пенсионерка Нуриза Урумканова госпитализирована в территориальную больницу Иссык-Атинского района в отделение терапии.

Фото Пенсионерка попала в территориальную больницу из-за давления со стороны соседей

Председатель СТ «Кыргызавтомаш» Зульфия Юлдашева в комментариизаявила, что пенсионерка распространяет недостоверную информацию. Глава СТ намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы Нуризу Урумканову привлекли к ответственности за ложь.

«У меня с 24-го по 27-е число каждого месяца оплата за свет. Народ это знает. Еще пять дней мы даем для тех, кто не успевает. Если в течение этого времени абонент не оплачивает, мы отрезаем ему свет. Если мы не соберем нужную сумму, нас отключит «Северэлектро» за неуплату», — рассказала Зульфия Юлдашева.

По ее словам, пенсионерке предоставили отсрочку на 10 дней, но задолженность не погашена.

«У нее (Нуризы Урумкановой) постоянно не хватало денег. То 100 сомов, то 200. А у нас книжки для оплаты, как в советское время, отрывные. Бухгалтер пишет сумму, а на следующей странице записывает задолженность. Но Урумканова отрывает эти листы и не оплачивает. У нас-то все записано. Она не раз попадалась на этом. У нее был долг в 270 сомов. Ей сказали оплатить в течение десяти дней. Она этого не сделала, и 6 июня нам пришлось отключить ей свет», — рассказала председатель «Кыргызавтомаша».

Она отметила, что «Северэлектро» предоставило дачному товариществу отсрочку на два месяца. «На этот же срок я дала отсрочку жителям 216 дач, которые мы обслуживаем. Но несмотря на карантин, все оплачивали своевременно, никто не жаловался», — заявила Зульфия Юлдашева.

По словам председателя товарищества, Рано Жолдошбек кызы напала на электрика СТ и разбила лобовое стекло его машины. Пострадавший написал завление в милицию.

Председатель «Кыргызавтомаша» подтвердила, что люди действительно собрались возле дома пенсионерки. «Но выселять их никто не грозился. Местные жители просто решили выяснить, почему она устроила такую провокацию. Зачем они с дочерью так делают? Никто не требовал, чтобы она уехала, просто просили опровергнуть слова на видео», — уточнила Зульфия Юлдашева.

«Мы не относимся ни к правительсту, ни к айыл окмоту. Мы сами по себе. Выживаем на членские взносы, на них делаем дороги, трансформаторы меняем. Эта семья не платит членских взносов, у них все время задолженности», — заключила председатель СТ «Кыргызавтомаш».

В ГУВД Чуйской области 24.kg сообщили, что электрик обратился в Иссык-Атинский РОВД с заявление о нападении. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. В милиции отказались комментировать информацию о том, что пенсионерку хотят выселить из поселка.