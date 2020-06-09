Перед сдачей ОРТ у выпускников будут замерять температуру. Могут не допустить

Перед входом в помещение для сдачи Общереспубликанского тестирования у выпускников будут замерять температуру. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, сотрудники региональных органов внутренних дел будут следить за соблюдением выпускниками социальной дистанции, не допускать скученности, посторонних лиц в помещения для проведения ОРТ. Абитуриентов будут запускать по очереди.

«Медработники будут проводить термометрию, обрабатывать руки санитайзером. Они будут принимать решение о недопуске на ОРТ ученика с температурой, другими симптомами», — отметила она.

В аудиториях учеников будут рассаживать в шахматном порядке по вариантам для обеспечения социальной дистанции.

Напомним, ОРТ пройдет 21-22 июня (I этап), 24-25 июня (II этап), 11 и 12 июля (позднее ОРТ). Дополнительная регистрация на него пройдет 20 и 23 июня с 13.00 до 17.00 в центрах тестирования.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.