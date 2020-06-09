16:48
USD 74.20
EUR 83.84
RUB 1.09
Общество

Перед сдачей ОРТ у выпускников будут замерять температуру. Могут не допустить

Перед входом в помещение для сдачи Общереспубликанского тестирования у выпускников будут замерять температуру. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, сотрудники региональных органов внутренних дел будут следить за соблюдением выпускниками социальной дистанции, не допускать скученности, посторонних лиц в помещения для проведения ОРТ. Абитуриентов будут запускать по очереди.

«Медработники будут проводить термометрию, обрабатывать руки санитайзером. Они будут принимать решение о недопуске на ОРТ ученика с температурой, другими симптомами», — отметила она.

В аудиториях учеников будут рассаживать в шахматном порядке по вариантам для обеспечения социальной дистанции.

Напомним, ОРТ пройдет 21-22 июня (I этап), 24-25 июня (II этап), 11 и 12 июля (позднее ОРТ). Дополнительная регистрация на него пройдет 20 и 23 июня с 13.00 до 17.00 в центрах тестирования.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155380/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане назвали даты дополнительной регистрации на ОРТ
На Общереспубликанское тестирование зарегистрировались 41,7 тысячи человек
Общереспубликанское тестирование пройдет в 180 тестовых центрах
Минздрав рассказал о рекомендациях для проведения ОРТ
ОРТ надо сдавать по месту регистрации на тест
Это важно: определена дата Общереспубликанского тестирования в Кыргызстане
Выпускники, не получившие паспорт, смогут зарегистрироваться на ОРТ
Это важно для выпускников: как и когда пройдут этапы ОРТ
Приемная кампания в вузы начнется 20 июля
Регистрация на Общереспубликанское тестирование возобновится 4 мая
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева В Бишкеке проходит митинг против Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов ОАО «МАМ» возобновило обслуживание регулярных внутренних авиарейсов
ACIBADEM снова готова к&nbsp;приему пациентов ACIBADEM снова готова к приему пациентов
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
9 июня, вторник
16:32
В разрешениях на вывоз концентрата драгоценных руд увидели коррупцию В разрешениях на вывоз концентрата драгоценных руд увид...
16:23
Определены даты проведения тестирования «Алтын тамга» в регионах
16:18
Налог на доходы горнодобывающих предприятий предложили увеличить до 10 процентов
16:07
Детям не нужно сдавать анализ на коронавирус, чтобы пойти в садик
16:01
В Таласе поликлинику закрыли на карантин. У сотрудника подозрение на коронавирус