10 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Ойсул-Ата, Щербет, Бердибаева, Садыбакасова, Кара-Кужур), село Чон-Арык (улицы Мостовая, Самойленко);

9.00-17.00 — улицы Руставели, 52, жилмассив «Ынтымак» (улица Адигине), улица Жумабека, 125;

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова, Кулмурзаева, Чар);

9.30-18.00 — улицы Кольбаева, 4, 6, 12/1, 7-й микрораойн, 14-17, 23/2, 23/3, отрезки улиц Логвиненко, Киевской, Тоголока Молдо, Тимура Фрунзе, Садыгалиева, Толстого, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, Ынтымак, Архитектурная, Тулебердиева);

10-00-17-00 — жилмассив «Дордой» (3-6-я улицы), проспект Чуй, 117;

12.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Мурманской, проспекта Дэн Сяопина. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Достук (3-5-я линия), Гроздь (улица 60 лет Октября),Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Байбосун уулу, Большевик, Сарбагыш, 61а), Байтик (улицы Эшмамбет ууулу А., Ала-Арчинская, Суюмбаева, Раимбекова, Береговая, 7, 19, переулок Молодежный), Аламедин (улицы Алма-Атинская, 216-273), Васильевка (улицы Фрунзе, Юбилейная, участки 681-683), Ленинское (улицы Набережная, Мостовая, Речная, Новая, район «Панорамы», ПМК-3), Кок-Жар (улицы Достук, Кокжарская, Шабдана Баатыра, Эгимбаева, Маликова, Майрам, Карагул-Акмат, Конур-Осмон), Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзе, Октябрьская), Берлик (улицы Токтогула, Новая, Жумалы), Лесхоз;

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Октябрьская, Пионерская), Новопавловка (улицы Гагарина, Восточная, Северная, Крупской, Деповская, Фрунзе, Заводская);

9.00-18.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Московская, Дзержинского, Шопокова, Чехова, Ново-Аларчинская, Первомайская, Некрасова, Западная, Новая, Победа, Кирова, переулок Зеленый), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба);

9.00-17.00 — села Романовка (МТФ), Сокулук (улицы Первомайская, Фрунзе, Восточная, Спортивная, Калинина, Ынтымак, переулок Северный), Нижне-Чуйское (улицы Фрунзе, Чуйская, Саратовская);

Жайылский РЭС

8.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Пионерская, Бакай, Шопокова, Космическая, Маяковского, Гоголя, Тольятти, Абая, Чайкиной, Толстого, Свердлова, Дорожная, Джамбула, Кара-Балтинская, «Квартал ковровщиков»);

8.30-17.00 — села Калининское (улицы Береговая, Бакыта, Тимирязева), Новониколаевка (улицы Энгельса, Московская, Западная, Свердлова, Октябрьская, Макаренко, Комсомольская);

8.30-17.00 — села Джон-Арык, Ставрополовка (улицы Юбилейная, Восточная);

Московский РЭС

9.00-17. 00 — села Беловодское (улица Гагарина), Ак-Суу (улица Вокзальная), Садовое (улица Ситникова), Крупское (улицы Советская, Школьная);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Бозбармак (улицы Токтогула, Шопокова), Люксембург (улица Строительная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Шамшы, Калиновка, Кош-Канат, Чон-Жар, Карагул, Прогресс, Чуй, Искра, Кайырма, Он Бир, Маданият, Арал (улицы Школьная, Шоссейная).

3 Ошская область