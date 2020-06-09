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Общество

В Бишкеке началось строительство нового учебного корпуса детсада № 12

В Бишкеке на улице Панфилова началось строительство нового учебного корпуса детского садика № 12. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, площадь здания — 416 квадратных метров. В пристройке предусматриваются помещения для двух детских групп общей вместимостью 50 детей, со спальнями и игровыми залами, а также большой актовый зал для музыкальных занятий, запланированы и служебные помещения.  

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. В Бишкеке началось строительство нового учебного корпуса детсада № 12

Строительные работы ведутся с учетом сейсмических условий района. Из городского бюджета выделено почти 17 миллионов сомов.

На объекте работает подрядная организация «Рустехстрой» по заказу управления капитального строительства (УКС) мэрии. По договору строительство будет завершено до конца этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155360/
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