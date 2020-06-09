Совет по отбору судей завершил конкурс на вакансии в Верховном суде

Завершился конкурсный отбор на вакантные должности судей Верховного суда Кыргызстана. На четыре вакансии претендовало 25 кандидатов.

По данным пресс-службы ВС КР, кандидаты выполнили письменные задания по разрешению конкретных ситуаций, прошли собеседование по определению профессиональных и волевых качеств.

Напомним, на участие в конкурсе изначально документы подали 44 кандидата. Из них 21 человек — действующие судьи, 18 кандидатов имеют судейский стаж работы, два кандидата ранее проходили тестирование, два кандидата прошли тестирование, из них один кандидат набрал пороговые баллы, один не набрал пороговый балл.

После изучения документов Совет по отбору судей не допустил к конкурсному отбору восемь кандидатов. Еще 10 человек отозвали свои кандидатуры от участия в конкурсе.

Кандидат на должность судьи Верховного суда КР должен иметь гражданство КР, возраст — не моложе 40 и не старше 70 лет, имеющий высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением академической степени «магистр» при наличии академической степени «бакалавр» по соответствующему направлению и стаж работы по юридической профессии не менее 10 лет.