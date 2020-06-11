Чем выше средний балл ОРТ для поступивших абитуриентов в тот или иной университет, тем больше умных школьников стремятся учиться здесь и считают его престижным.
В прошлом году, как и в последние несколько лет проведения тестирования, было выделено 5 тысяч 705 грантовых мест в государственных вузах. Часть из них не требует сдачи ОРТ и предназначена для зачисления этнических кыргызов, живущих за пределами республики; абитуриентов, поступающих на творческие специальности, и по международным договорам.
При зачислении на специальности в консерваторию, Академию художеств, университет культуры и искусств и Академию физической культуры и спорта результаты ОРТ не обязательны, конкурс проводится по результатам вступительных испытаний.
Средние баллы абитуриентов грантовых и контрактных отделений ежегодно публикует Центр оценки образования и методов обучения (ЦООМО). При этом в последние годы отмечается тенденция, когда выпускники, набравшие высокие баллы, но не прошедшие на бюджетные места, выбирают контрактную форму, нежели менее престижное учебное заведение. Именно этот показатель использован для составления топ-10 вузов страны.
В 2019-м он возглавил рейтинг по среднему баллу на контрактные места — 186,5. Вуз учрежден в 2000 году, расположен в Нарыне. Обучение проходит на английском языке, кампусы предусматривают не только обучение, но и проживание на территории иностранных преподавателей и студентов.
Средняя стоимость контракта — 98 тысяч сомов.
Сильным студентам из Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана на конкурсной основе присуждаются полные гранты. Учитываются выдающиеся успехи на вступительных тестах, первые места на национальных олимпиадах по математике и английскому языку и золотой сертификат.
В учебном заведении подчеркивают, что из-за вопросов безопасности, вызванной пандемией COVID-19, университет не будет проводить вступительные тесты в этом году. Узнать подробности можно на сайте УЦА.
Он находится на второй строчке рейтинга. Средний тестовый балл абитуриентов составил 178,3.
АУЦА — единственный в КР, который представлен в международном рейтинге вузов QS. Средняя стоимость обучения составляет $6 тысяч 700.
Обучение также проходит на английском языке.
Вуз предоставляет скидки на обучение одаренным и трудолюбивым студентам, которые имеют высокую академическую успеваемость и финансовые затруднения.
Возможно и бесплатное обучение в АУЦА по программам бакалавриата при выполнении следующих условий:
— золотой сертификат ОРТ;
— I место на Республиканской олимпиаде по английскому языку;
— высший балл на вступительных экзаменах (только для программ «Антропология» и «Социология»);
— грантовые программы доноров АУЦА;
— победа в конкурсах Brain ring и Stream, ежегодно проводимых АУЦА.
На сайте АУЦА можно узнать, как поступить в условиях карантина.
КГИПИ замыкает тройку лидеров со средним баллом 169,6. Здесь отмечают, что учебные программы разрабатываются на основе потребностей ИТ-индустрии в Кыргызстане и основываются на солидном опыте практического обучения партнера — Университета прикладных наук Цвиккау (Германия). Обучение в институте ведется на трех языках — русском, немецком и английском.
Средняя стоимость контракта — 80 тысяч сомов.
Возможно получение DAAD-cтипендии для студентов бакалавриата. Подробнее о поступлении на сайте КГИПИ.
Он создан в 1996-м, имеет 4 факультета, 3 института и 16 кафедр. Средний балл абитуриентов в прошлом году составил 166,9.
Профилирующим языком обучения является английский. Русский, кыргызский и турецкий языки — вспомогательные.
Средняя стоимость контракта — $1 тысяча 500.
Предусмотрены скидки для абитуриентов, занявших первое, второе, третье места в международных олимпиадах по физике (IPHO), химии (ICHO), математике (IMO), биологии (IBO), информатике (IOI), первое место в Республиканской олимпиаде (по физике, химии, математике, биологии, информатике, истории, географии, английскому, кыргызскому и русскому языкам), получивших на ОРТ 220-240 баллов. Для этой категории обучение бесплатное. Подробнее на сайте вуза.
КГМА — один из самых популярных вузов республики, в который традиционно высокий конкурс. В рейтинге по среднему значению баллов за основной тест зачисленных абитуриентов на грантовые места он находится на втором месте (180,3), на контракт — на пятом (160,9).
В академии отмечают, что являются ведущим государственным учреждением высшего медицинского образования КР, кузницей медицинских кадров для всей страны на протяжении 80 лет.
Средняя стоимость обучения на контракте — 47 тысяч сомов.
Полная информация на сайте КГМА.
Как заявляют в вузе, главная миссия учебного заведения — подготовка и переподготовка специалистов, способных принимать эффективное участие в постановке и решении внешнеполитических задач государства. Средний балл на контрактное обучение абитуриентов — 156,4.
Средняя стоимость обучения — 45 тысяч сомов.
Изначально работала только одна программа — «Международные отношения». Сейчас здесь обучают юриспруденции, менеджменту, управлению бизнесом, журналистике и лингвистике.
Интересно, что вуз занимает седьмую позицию в рейтингах по среднему баллу как на грантовые (155,2), так и контрактные отделения (154,1). В КРСУ 7 факультетов, 92 кафедры.
Средняя стоимость контракта — 39 тысяч сомов.
Выпускникам университета выдаются дипломы двух государств — Кыргызстана и России. Бюджетные места в вузе предоставляются как КР, так и РФ. На первые зачисляют по результатам ОРТ, на вторые — с сертификатом о прохождении ЕГЭ. С порядком поступления можно ознакомиться на сайте КРСУ.
Он предоставляет обучение по семи направлениям: лингвистика (английский и китайский языки), информационные технологии, международные отношения, педагогика, управление бизнесом, экономика и юриспруденция. Средний балл абитуриентов, зачисленных в МУЦА, составил 148,5.
Средняя стоимость контракта составляет 63 тысячи сомов.
Учебное заведение предоставляют бесплатное обучение абитуриентам, набравшим на ОРТ свыше 200 баллов, TOEFL PBT — свыше 450. Всего 12 бюджетных мест. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка студентов в зависимости от материального положения и за высокие академические показатели.
Она является единственным в Кыргызстане профильным образовательным учреждением в области подготовки управленческих кадров для государственных органов и органов местного самоуправления. В рейтинге оказалась на девятом месте со средним баллом абитуриентов 145,5.
Средняя сумма контракта составляет 46 тысяч сомов.
Как пройти онлайн-регистрацию в вуз, читайте на сайте АГУПКР.
Создан в 2017 году с целью укрепления сотрудничества между Республикой Корея и Кыргызстаном. В вузе обучают по трем направлениям: регионоведение (международные отношения), туризм и лингвистика.
Средняя стоимость обучения — 32 тысячи сомов.
Информация об институте, его программах предоставлена на сайте.
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