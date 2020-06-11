Для выпускников школ Кыргызстана предстоит серьезное испытание — выбрать вуз. Редакцияпроанализировала итоги Общереспубликанского тестирования за 2019-й. Именно его результаты являются определяющими для поступления в высшие учебные заведения.

Чем выше средний балл ОРТ для поступивших абитуриентов в тот или иной университет, тем больше умных школьников стремятся учиться здесь и считают его престижным.

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В прошлом году, как и в последние несколько лет проведения тестирования, было выделено 5 тысяч 705 грантовых мест в государственных вузах. Часть из них не требует сдачи ОРТ и предназначена для зачисления этнических кыргызов, живущих за пределами республики; абитуриентов, поступающих на творческие специальности, и по международным договорам.

При зачислении на специальности в консерваторию, Академию художеств, университет культуры и искусств и Академию физической культуры и спорта результаты ОРТ не обязательны, конкурс проводится по результатам вступительных испытаний.

Средние баллы абитуриентов грантовых и контрактных отделений ежегодно публикует Центр оценки образования и методов обучения (ЦООМО). При этом в последние годы отмечается тенденция, когда выпускники, набравшие высокие баллы, но не прошедшие на бюджетные места, выбирают контрактную форму, нежели менее престижное учебное заведение. Именно этот показатель использован для составления топ-10 вузов страны.

1 Университет Центральной Азии

В 2019-м он возглавил рейтинг по среднему баллу на контрактные места — 186,5. Вуз учрежден в 2000 году, расположен в Нарыне. Обучение проходит на английском языке, кампусы предусматривают не только обучение, но и проживание на территории иностранных преподавателей и студентов.

Средняя стоимость контракта — 98 тысяч сомов.

Сильным студентам из Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана на конкурсной основе присуждаются полные гранты. Учитываются выдающиеся успехи на вступительных тестах, первые места на национальных олимпиадах по математике и английскому языку и золотой сертификат.

В учебном заведении подчеркивают, что из-за вопросов безопасности, вызванной пандемией COVID-19, университет не будет проводить вступительные тесты в этом году. Узнать подробности можно на сайте УЦА.

2 Американский университет в Центральной Азии

Он находится на второй строчке рейтинга. Средний тестовый балл абитуриентов составил 178,3.

АУЦА — единственный в КР, который представлен в международном рейтинге вузов QS. Средняя стоимость обучения составляет $6 тысяч 700.

Обучение также проходит на английском языке.

Вуз предоставляет скидки на обучение одаренным и трудолюбивым студентам, которые имеют высокую академическую успеваемость и финансовые затруднения.

Возможно и бесплатное обучение в АУЦА по программам бакалавриата при выполнении следующих условий:

— золотой сертификат ОРТ;

— I место на Республиканской олимпиаде по английскому языку;

— высший балл на вступительных экзаменах (только для программ «Антропология» и «Социология»);

— грантовые программы доноров АУЦА;

— победа в конкурсах Brain ring и Stream, ежегодно проводимых АУЦА.

На сайте АУЦА можно узнать, как поступить в условиях карантина.

3 Кыргызско-Германский институт прикладной информатики

КГИПИ замыкает тройку лидеров со средним баллом 169,6. Здесь отмечают, что учебные программы разрабатываются на основе потребностей ИТ-индустрии в Кыргызстане и основываются на солидном опыте практического обучения партнера — Университета прикладных наук Цвиккау (Германия). Обучение в институте ведется на трех языках — русском, немецком и английском.

Средняя стоимость контракта — 80 тысяч сомов.

Возможно получение DAAD-cтипендии для студентов бакалавриата. Подробнее о поступлении на сайте КГИПИ.

4 Международный университет Ала-Тоо

Он создан в 1996-м, имеет 4 факультета, 3 института и 16 кафедр. Средний балл абитуриентов в прошлом году составил 166,9.

Профилирующим языком обучения является английский. Русский, кыргызский и турецкий языки — вспомогательные.

Средняя стоимость контракта — $1 тысяча 500.

Предусмотрены скидки для абитуриентов, занявших первое, второе, третье места в международных олимпиадах по физике (IPHO), химии (ICHO), математике (IMO), биологии (IBO), информатике (IOI), первое место в Республиканской олимпиаде (по физике, химии, математике, биологии, информатике, истории, географии, английскому, кыргызскому и русскому языкам), получивших на ОРТ 220-240 баллов. Для этой категории обучение бесплатное. Подробнее на сайте вуза.

5 Кыргызская государственная медицинская академия

КГМА — один из самых популярных вузов республики, в который традиционно высокий конкурс. В рейтинге по среднему значению баллов за основной тест зачисленных абитуриентов на грантовые места он находится на втором месте (180,3), на контракт — на пятом (160,9).

В академии отмечают, что являются ведущим государственным учреждением высшего медицинского образования КР, кузницей медицинских кадров для всей страны на протяжении 80 лет.

Средняя стоимость обучения на контракте — 47 тысяч сомов.

Полная информация на сайте КГМА.

6 Дипакадемия МИД КР

Как заявляют в вузе, главная миссия учебного заведения — подготовка и переподготовка специалистов, способных принимать эффективное участие в постановке и решении внешнеполитических задач государства. Средний балл на контрактное обучение абитуриентов — 156,4.

Средняя стоимость обучения — 45 тысяч сомов.

Изначально работала только одна программа — «Международные отношения». Сейчас здесь обучают юриспруденции, менеджменту, управлению бизнесом, журналистике и лингвистике.

7 Кыргызско-Российский Славянский университет

Интересно, что вуз занимает седьмую позицию в рейтингах по среднему баллу как на грантовые (155,2), так и контрактные отделения (154,1). В КРСУ 7 факультетов, 92 кафедры.

Средняя стоимость контракта — 39 тысяч сомов.

Выпускникам университета выдаются дипломы двух государств — Кыргызстана и России. Бюджетные места в вузе предоставляются как КР, так и РФ. На первые зачисляют по результатам ОРТ, на вторые — с сертификатом о прохождении ЕГЭ. С порядком поступления можно ознакомиться на сайте КРСУ.

8 Международный университет в Центральной Азии

Он предоставляет обучение по семи направлениям: лингвистика (английский и китайский языки), информационные технологии, международные отношения, педагогика, управление бизнесом, экономика и юриспруденция. Средний балл абитуриентов, зачисленных в МУЦА, составил 148,5.

Средняя стоимость контракта составляет 63 тысячи сомов.

Учебное заведение предоставляют бесплатное обучение абитуриентам, набравшим на ОРТ свыше 200 баллов, TOEFL PBT — свыше 450. Всего 12 бюджетных мест. Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка студентов в зависимости от материального положения и за высокие академические показатели.

9 Академия госуправления при президенте

Она является единственным в Кыргызстане профильным образовательным учреждением в области подготовки управленческих кадров для государственных органов и органов местного самоуправления. В рейтинге оказалась на девятом месте со средним баллом абитуриентов 145,5.

Средняя сумма контракта составляет 46 тысяч сомов.

Как пройти онлайн-регистрацию в вуз, читайте на сайте АГУПКР.

10 Корейский институт в Центральной Азии

Создан в 2017 году с целью укрепления сотрудничества между Республикой Корея и Кыргызстаном. В вузе обучают по трем направлениям: регионоведение (международные отношения), туризм и лингвистика.

Средняя стоимость обучения — 32 тысячи сомов.

Информация об институте, его программах предоставлена на сайте.

11 Все вузы на одном портале

Министерство образования и науки запустило портал, где собрана информация обо всех высших учебных заведениях страны. Данные предоставляются официальными представителями вузов, абитуриент может ознакомиться с общей информацией об учебном заведении, некоторыми статистическими сведениями, списком факультетов и отделений, получить контактные данные и обратиться к любому вузу напрямую, используя сервис сайта.