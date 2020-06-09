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Общество

В Государственной налоговой службе появится новое управление — аналитическое

В центральном аппарате Государственной налоговой службы появится новое структурное подразделение — управление аналитической работы (аналитический центр). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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По ее данным, управление создано в целях повышения качества работы фискального органа в части исполнения им основных функций, в том числе по выявлению резервов по налогам и страховым взносам. Управление будет вести анализ и мониторинг всех отраслей и видов налогов.

В его задачи входит также повышение эффективности работы территориальных налоговых органов, проведение аналитической работы по базе налогоплательщиков, выявление теневых схем сокрытия налогов и страховых взносов и другое.

Аналитический центр будет контролировать работу пунктов учета товаров в рамках торговли с государствами — членами ЕАЭС.

Новое структурное подразделение ГНС будет сформировано из числа наиболее опытных действующих сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155312/
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