Николай Удовиченко о статусе русского языка, помощи Кыргызстану и дружбе стран

Сегодня отмечается День России. В преддверии этого праздника мы поговорили с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Кыргызстане Николаем Удовиченко о взаимоотношениях двух стран, помощи во время пандемии коронавируса и о том, как помогает кыргызстанцам особый статус русского языка.

— Как вы оцениваете уровень отношений между Россией и Кыргызстаном? Где мы достигли успехов, а где, наоборот, есть еще поле для развития?

— Без преувеличения могу сказать, что отношения между нашими странами находятся на исключительно высоком уровне и, что очень важно, носят взаимовыгодный и равноправный характер.

Взаимодействие охватывает практически все сферы — от экономики и культуры до военно-технического сотрудничества. Николай Удовиченко

Важным этапом в этом плане стало вступление Кыргызстана в ЕАЭС в 2015 году. За пять лет в немалой степени благодаря участию в этом интеграционном союзе объем кыргызской экономики вырос на 30 процентов. Из Российско-Кыргызского фонда развития, который был тогда создан, выделено кредитов на более 2,5 тысячи проектов в аграрную и промышленную сферы на общую сумму в $400 миллионов.

Не случайно, что даже в период карантинных ограничений из-за коронавируса объем взаимной торговли Кыргызстана и России вырос более чем на 15 процентов.

Очевидно, что договоренность о проведении перекрестного года России и Кыргызстана также является показателем уровня отношений.

— Коронавирус больно ударил по нашим странам. Как думаете, что нужно делать, чтобы быстрее вернуться к нормальному режиму работы?

— Вспышка коронавируса серьезно повлияла на нашу жизнь, требуя принятия дополнительных шагов по адаптации экономики и экономического сотрудничества к новым реалиям. Убежден, что необходимо двигаться по пути большей интегрированности экономик, развития кооперации, создания стрессоустойчивых механизмов, которые обеспечивали бы бесперебойное функционирование так называемых «зеленых коридоров» при любых обстоятельствах. Одновременно выходить на формирование единых рынков по электроэнергии, энергоносителям, на использование национальных валют в торговых расчетах. В этом вижу главные направления и перспективы взаимодействия на двусторонней основе и в рамках ЕАЭС.

— Вы уже коснулись темы Перекрестного года Кыргызстана в России и России и Кыргызстане. Расскажите, какие мероприятия запланированы до конца года?

— Мне довелось принять участие в открытии перекрестного года, которое с участием президентов наших двух стран прошло в Москве в Кремлевском дворце в феврале. И это было потрясающее зрелище. Затем должен был состояться целый ряд других мероприятий — от взаимных гастролей в сфере культуры до бизнес-встреч и форумов молодежи, всего более 100 крупных и важных событий.

— Вспышка коронавируса внесла коррективы в этот процесс?

— Безусловно. Часть программ была переведена в онлайн-формат. Например, акция «Литературный антивирус», в ходе которой читатели знакомятся с произведениями писателей Кыргызстана или конкурс «Споемте, друзья!», посвященный юбилею Победы. По случаю Дня России 12 июня в Филармонии пройдет концерт российских и кыргызстанских артистов без зрителей, но с телевизионной трансляцией.

Мы хотели бы как можно скорее выйти, так сказать, за экранные рамки. Николай Удовиченко

Сейчас ведомства двух стран работают над тем, чтобы скорректировать программу перекрестного года на второе полугодие, оставив наиболее значимые мероприятия. Главное, чтобы нам побыстрее освободиться от вошедшей в нашу жизнь заразы и вернуться к нормальной жизни.

— Когда мы говорим об отношениях Кыргызстана и России, не обходится без упоминания о том, что русский язык в нашей стране имеет особый статус. А чем он, на ваш взгляд, помогает кыргызстанцам, насколько важно его сохранить?

— Кыргызстан и Россия связаны сотнями уз: это и родственные связи, и культурные, деловые, научно-технические связи. Знание русского языка является естественным конкурентным преимуществом для сотен тысяч граждан Кыргызстана, особенно тех, кто живет и работает в России. Статус русского языка как официального позволяет реализовать эту потребность.

Сегодня, и это я вижу на практике, в Кыргызстане, безусловно, сохраняется заинтересованность в изучении русского языка. Николай Удовиченко

О его востребованности в образовательном пространстве, на уровне школьного обучения свидетельствуют многочисленные обращения в посольство с просьбами о расширении преподавания и поддержке русскоязычных классов. Для содействия в этом вопросе в 2020 году в Ош были направлены 16 учителей из России. Проект получил поддержку руководства Министерства образования и науки Кыргызстана, и мы намерены его развивать. В стране действуют, как известно, филиалы российских вузов, планируется открытие филиала МГУ в Оше. Большой интерес проявляется к обучению в России, в том числе на бюджетной основе.

Русский язык выполняет важную социальную функцию языка межнационального общения для десятков этнических групп, проживающих в Кыргызстане. При этом русский язык не конкурирует с кыргызским языком. Они взаимно обогащают друг друга.

Фото 24.kg. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко

Нельзя не учитывать также, что русский язык является одним из официальных языков таких авторитетных международных организаций как ООН, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС. Одним словом, не случайно было сказано великим Чингизом Айтматовым о кыргызском и русском языках как о крыльях одной птицы.

— Расскажите о военно-политическом сотрудничестве наших стран.

— Российско-кыргызское сотрудничество в военно-технической сфере носит динамичный характер. Главная задача — обеспечение безопасности от внешних угроз, борьба с распространением терроризма и экстремизма. Эти задачи успешно решаются на двусторонней основе и в рамках ОДКБ, в том числе с задействованием авиабазы в Канте.

В рамках военно-технического содействия в 2019 году кыргызской стороне передано военной техники на сумму около 400 миллионов рублей.

В том числе республика получила десантно-транспортные вертолеты и бронированные разведывательно-десантные машины. Важным фактором является проведение совместных учений.

Кстати, в связи с распространением коронавирусной инфекции в апреле 2020 года Вооруженным силам Кыргызстана передано несколько тысяч защитных костюмов.

Мы и дальше намерены развивать сотрудничество в военной сфере, включая оказание необходимой помощи в оснащении кыргызской армии современным вооружением.

— Какую помощь оказала Россия Кыргызстану в борьбе с коронавирусом?

— Тема взаимной поддержки, особенно в кризисных ситуациях, имеет особое значение. Такая помощь оказывается и сегодня, хотя пандемия коснулась практически всей планеты. Что касается России, то такое содействие идет по различным направлениям.

Непосредственно для эффективной борьбы с вирусной инфекцией и в наиболее острый для Кыргызстана период были поставлены тест-системы, которые позволили провести первые 50 тысяч анализов. Были переданы также тепловизоры, средства индивидуальной защиты.

Важным было решение о выделении на льготных условиях из российских материальных резервов 35 тысяч тонн пшеницы, из них 10 тысяч тонн уже доставлены.

Непосредственная помощь населению оказана за счет российского целевого взноса в продовольственную программу ВПП ООН. Ее уже получили 30 тысяч человек. Проведены акции помощи и по линии отдельных российских регионов. Для бизнеса по линии Российско-Кыргызского фонда развития приняты антикризисные меры, касающиеся отсрочки по уплате задолженности и введения моратория на уплату процентов по кредитному долгу.

Работа в этом направлении продолжается. Главным, конечно, стал бы скорейший полноформатный запуск экономического взаимодействия, включая открытие общих границ.