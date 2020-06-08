18:18
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Общество

Поджог «Третьего канала». Медиаэксперты призывают тщательно расследовать дело

Институт Медиа Полиси призывает руководство страны и милицию взять под личный контроль поджог офиса «Третьего канала» в Таласе.

Читайте по теме
В Таласе подожгли офис редакции «Третьего канала»

Эксперты считают, что соответствующие органы должны обеспечить оперативное, непредвзятое, тщательное и независимое расследование по фактам посягательства на деятельность средств массовой информации и привлечь виновных лиц к ответственности.

«Сам факт того, что в офис редакции подбросили зажигательную смесь, говорит о том, что злоумышленники преследовали конкретную цель — повреждение или уничтожение имущества целого телеканала. На офис частного СМИ напали, и задача правоохранительных органов в оперативном порядке установить всех лиц, причастных к данному преступлению», — отмечают медиаэксперты.

В организации отметили, что за последнее время это не первый случай, когда под угрозой оказывается безопасность журналистов, имущество частных СМИ.

В ночь на 3 марта неизвестные взломали железную решетку и входную дверь и проникли в офис редакции «ПолитКлиника» в Бишкеке. Они похитили записи журналистов и жесткий диск. При этом дорогую оргтехнику (ноутбуки, принтеры) не тронули. Редакция обратилась с заявлением в УВД Первомайского района. Преступление до сих пор не раскрыто.

Отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных структур и даже бездействие несомненно способствуют негласному поощрению насилия в отношении журналистов и давлению на деятельность независимых СМИ.

Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» запрещает угрозу, насилие или посягательство на жизнь, здоровье и имущество журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155251/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Поджог телеканала в Таласе. Милиция начала досудебное производство
В Кыргызстане подвели итоги конкурса «Свобода слова глазами карикатуриста»
В Кыргызстане выпуск областных газет возобновят с 1 июля
Депутат интересуется: куда делся антикризисный план поддержки СМИ
Юристы: Законопроект «О манипулировании информацией» нарушает права граждан
Медиаэксперты упрекают депутата Гульшат Асылбаеву в попытке установить цензуру
Юрист раскритиковал инициативу Гульшат Асылбаевой контролировать интернет
Антикризисный план поддержки СМИ не дошел ни до кабмина, ни до парламента
ОБСЕ обеспокоена новыми поправками в антитеррористический закон. Есть угроза СМИ
Независимый союз журналистов предложил антикризисный план поддержки СМИ
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
Международные авиарейсы в&nbsp;Кыргызстане планируют возобновить 15&nbsp;июня Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
8 июня, понедельник
18:09
Петицию за отставку судьи Айбека Эрнис уулу подписали более 1 тысячи человек Петицию за отставку судьи Айбека Эрнис уулу подписали б...
18:05
Гослесхозу выделили $1,1 миллиона для борьбы с коронавирусом
18:01
Поджог «Третьего канала». Медиаэксперты призывают тщательно расследовать дело
17:52
За вымогательство задержаны инспекторы Агентства весогабаритного контроля
17:43
В Бишкеке в результате ДТП пострадали пять человек