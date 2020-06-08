Поджог «Третьего канала». Медиаэксперты призывают тщательно расследовать дело

Институт Медиа Полиси призывает руководство страны и милицию взять под личный контроль поджог офиса «Третьего канала» в Таласе.

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Эксперты считают, что соответствующие органы должны обеспечить оперативное, непредвзятое, тщательное и независимое расследование по фактам посягательства на деятельность средств массовой информации и привлечь виновных лиц к ответственности.

«Сам факт того, что в офис редакции подбросили зажигательную смесь, говорит о том, что злоумышленники преследовали конкретную цель — повреждение или уничтожение имущества целого телеканала. На офис частного СМИ напали, и задача правоохранительных органов в оперативном порядке установить всех лиц, причастных к данному преступлению», — отмечают медиаэксперты.

В организации отметили, что за последнее время это не первый случай, когда под угрозой оказывается безопасность журналистов, имущество частных СМИ.

В ночь на 3 марта неизвестные взломали железную решетку и входную дверь и проникли в офис редакции «ПолитКлиника» в Бишкеке. Они похитили записи журналистов и жесткий диск. При этом дорогую оргтехнику (ноутбуки, принтеры) не тронули. Редакция обратилась с заявлением в УВД Первомайского района. Преступление до сих пор не раскрыто.

Отсутствие должной реакции со стороны правоохранительных структур и даже бездействие несомненно способствуют негласному поощрению насилия в отношении журналистов и давлению на деятельность независимых СМИ.

Закон КР «О защите профессиональной деятельности журналиста» запрещает угрозу, насилие или посягательство на жизнь, здоровье и имущество журналиста в связи с осуществлением им профессиональной деятельности.