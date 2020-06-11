В Бишкеке 11 июня осадки маловероятны. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 15 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17. 00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Лумумбы);

10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (6-я, 7-я улицы);

9.00-17.00 — проспект Чуй, 119, улицы Горького, Элебаева, Байтика Баатыра, Руставели, 54;

9.00-12.00 — 7-й микрорайон, 44-48;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Ош-3000, Матисакова, Бердибаева, Шералиева), «Ак-Босого» (улицы Чуй 31 — Чуй 34);

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Арстанбап), Аламединский рынок;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Кырман, Абдрахманова, Магистральная), «Колмо» (улицы Мыскал, Жаштык, Кулиева), «Эне-Сай», «Кок-Жар» (вдоль БЧК от улицы Конорчок до улицы Достоевского), отрезки улиц Масалиева, Садырбаева, Абдрахманова, проспекта Чингиза Айтматова, село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная), улицы Чуйкова, 94, 94а, 97, Раззакова, 4;

10..00-12.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Токольдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская);

12.00-14.00 — улица Саманчина, 1-3, 3а, 3б, 4, 4а;

13.00-15.00 — отрезки улиц Матросова, Жукеева-Пудовкина, Джантошева, переулок Сумской;

14.00-17.00 — улицы Горького, 15, Элебаева, 63, Байтика Баатыра, 49.

До 1 июля отключили горячую воду.

Люди, которые меняли мир

Умерла Токтогон Алтыбасарова

Фото из интернета. Токтогон Алтыбасарова

Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.

Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.

Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.

Скончалась 11 июня 2015 года.

Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.

Умер Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул».

Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Был известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов.

Его драмы «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставились на сценах кыргызских театров.