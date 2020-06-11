В Бишкеке 11 июня осадки маловероятны. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 15 часов 17 минут.
Отключение газа, света, воды
- 8.00-17. 00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Лумумбы);
- 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (6-я, 7-я улицы);
- 9.00-17.00 — проспект Чуй, 119, улицы Горького, Элебаева, Байтика Баатыра, Руставели, 54;
- 9.00-12.00 — 7-й микрорайон, 44-48;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Ош-3000, Матисакова, Бердибаева, Шералиева), «Ак-Босого» (улицы Чуй 31 — Чуй 34);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Арстанбап), Аламединский рынок;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Кырман, Абдрахманова, Магистральная), «Колмо» (улицы Мыскал, Жаштык, Кулиева), «Эне-Сай», «Кок-Жар» (вдоль БЧК от улицы Конорчок до улицы Достоевского), отрезки улиц Масалиева, Садырбаева, Абдрахманова, проспекта Чингиза Айтматова, село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная), улицы Чуйкова, 94, 94а, 97, Раззакова, 4;
- 10..00-12.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Токольдош» (улицы Армейская, Менделеева, Октябрьская);
- 12.00-14.00 — улица Саманчина, 1-3, 3а, 3б, 4, 4а;
- 13.00-15.00 — отрезки улиц Матросова, Жукеева-Пудовкина, Джантошева, переулок Сумской;
- 14.00-17.00 — улицы Горького, 15, Элебаева, 63, Байтика Баатыра, 49.
- До 1 июля отключили горячую воду.
Люди, которые меняли мир
Умерла Токтогон Алтыбасарова
Токтогон Алтыбасарова родилась в 1924 году в Курменты.
Колхозница, принявшая на свое попечение в годы Великой Отечественной войны 150 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. После войны проработала в течение 44 лет секретарем сельского совета. Воспитала восьмерых собственных детей.
Проживала всю свою жизнь в родном селе Курменты.
Скончалась 11 июня 2015 года.
Стала прообразом памятника блокадникам Ленинграда, который установлен в парке Победы имени Даира Асанова в Бишкеке.
Умер Эрнис Турсунов
Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул».
Куда сходить
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- на площади Победы открылась ярмарка цветов.