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Общество

На ТЭЦ Бишкека проводят экспериментальное сжигание новых марок угля

Для улучшения качества поставляемого топлива проводится опытно-промышленное сжигание ранее не используемых углей на ТЭЦ Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в ОАО «Электрические станции».

По итогам конкурса компания заключила договор с ТОО COMCO Marketing KZ (Казахстан) от 22 мая 2020 года на поставку угля для опытно-промышленного сжигания на ТЭЦ Бишкека в объеме 7 тысяч тонн. На сегодня поставлено уже 2 тысячи 732 тонны (40 полувагонов).

«Сейчас работает комиссия по приемке угля. В ближайшее время ожидается допоставка остального объема. Такая мера применена для расширения числа возможных участников и создания конкурентных условий между поставщиками в процессе осуществления закупок высококалорийного угля для ТЭЦ Бишкека. Для определения возможности дальнейшего использования угля на нашем оборудовании привлечен Научно-исследовательский институт энергетики и экономики. Он и выдаст заключение по итогам сжигания», — рассказали в компании.

Отмечается, что по результатам заключения определят целесообразность использования углей месторождения Жалын Карагандинской области Казахстана на ТЭЦ Бишкека. В ОАО «Электрические станции» отмечают, что благодаря создаваемой конкуренции улучшится качество поставляемого топлива и снизится цена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155230/
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