9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 13.00-17.00 — улица Токомбаева (от Байтика Баатыра до Жукеева-Пудовкина), отрезки улиц Садыгалиева, Мурманской, Западной, промзона.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
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9.00-17.00 — села Маевка (улицы Южная, Совхозная, Набережная, Карасуйская, Новая, Тулебердиева, Виноградная, Молодая Гвардия, Сельская, Полевая, тупик Новый), Романовка.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (улицы Шакирова, Некрасова, Спортивная, Бадыгина, Прядильная, Ташкентская, Навои, Курманджан Датки, 1 Мая, Курбанова, Шакирова, 4, 6, 8, 9, 11), села Орке, Татар, Тээке, Арал, Кара-Кокту, Капчыгай, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик.