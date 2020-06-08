9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

13.00-17.00 — улица Токомбаева (от Байтика Баатыра до Жукеева-Пудовкина), отрезки улиц Садыгалиева, Мурманской, Западной, промзона. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Маевка (улицы Южная, Совхозная, Набережная, Карасуйская, Новая, Тулебердиева, Виноградная, Молодая Гвардия, Сельская, Полевая, тупик Новый), Романовка.

3 Ошская область Ошская область