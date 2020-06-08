В Бишкеке ремонтируют здание городской детской молочной кухни. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, здесь приведут в порядок систему отопления и вентиляции, поменяют кафель, проведут сантехнические работы. Завершить ремонт планируется до конца лета.

Из городского бюджета предусмотрено 2,53 миллиона сомов. На объекте работает подрядная организация «Бишкек ЖилСтрой» по заказу управления капитального строительства (УКС).

В муниципалитете добавили, что здание детской молочной кухни построено в 1986 году. «Она круглые сутки, без выходных и праздников, производит стерильную молочную продукцию для детей в возрасте до двух лет из малообеспеченных семей», — говорится в сообщении.