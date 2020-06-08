19:28
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке ремонтируют здание городской детской молочной кухни

В Бишкеке ремонтируют здание городской детской молочной кухни. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, здесь приведут в порядок систему отопления и вентиляции, поменяют кафель, проведут сантехнические работы. Завершить ремонт планируется до конца лета.

Из городского бюджета предусмотрено 2,53 миллиона сомов. На объекте работает подрядная организация «Бишкек ЖилСтрой» по заказу управления капитального строительства (УКС).

В муниципалитете добавили, что здание детской молочной кухни построено в 1986 году. «Она круглые сутки, без выходных и праздников, производит стерильную молочную продукцию для детей в возрасте до двух лет из малообеспеченных семей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155215/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровизация. Торговые павильоны и магазины в Бишкеке получат QR-коды
Мэрия: Пролом в арыке парка имени Чолпонбая Тулебердиева сделан специально
В новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева обрушился арык
В Бишкеке продолжают штрафовать кафе и бары. Не соблюдают санитарные нормы
В Бишкеке штрафуют водителей общественного транспорта. Не надевают маски
В режиме реального времени. Мэрия Бишкека внедряет электронную систему в ЖКХ
«Кофейня 135» строит зеленую зону, летника возле общепита не будет
Не прошло и месяца. Теперь в парке имени Тулебердиева проседает брусчатка
Прокладку канализации по улице Элебесова обещают закончить до 20 июля
В Бишкеке горячую воду отключат 1 июня
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
Международные авиарейсы в&nbsp;Кыргызстане планируют возобновить 15&nbsp;июня Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
8 июня, понедельник
19:24
Издевался и бил. Женщина, защищаясь, случайно убила мужа и получила срок 9 лет Издевался и бил. Женщина, защищаясь, случайно убила муж...
19:04
В Бишкеке ремонтируют здание городской детской молочной кухни
18:47
Обещала помочь в получении визы в США. В Бишкеке задержали мошенницу
18:46
В Нарынском районе сельчане третий день держат перекрытой дорогу на пастбище
18:41
Государственное имущество должно стать более привлекательным