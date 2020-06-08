22:52
USD 74.20
EUR 83.84
RUB 1.09
Общество

Ученые определили, где на планете Земля есть самый чистый воздух

Ученые изучили и определили, где на планете самый чистый воздух. Мониторинг провели исследователи из Государственного университета Колорадо.

Сообщается, что участники исследовательской группы в Государственном университете Колорадо определили атмосферный регион, который не был затронут и видоизменен после деятельности человека.

Ученые обнаружили, что воздух пограничного слоя атмосферы, питающий нижние облака над Южным океаном, является нетронутым – он свободен от частиц аэрозолей, который производится антропогенной деятельностью.

После быстрого изменения климата в итоге человеческой деятельности сложно найти регион на Земле, который не тронут людьми. Ученые подозревали, что воздух над отдаленной частью Южного океана, близ Антарктиды, будет менее всего подвержен влиянию людей и пыли с континентов.

Исследование показало, что Антарктида изолирована от микроорганизмов и отложений питательных веществ с юга. Это говорит о том, что Южный океан — одно из немногих мест на Земле, минимально затронутых человеком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155207/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане скончался известный ученый Арапбай Марипов
Ученые создали «умный» материал, который сам восстанавливается
Озвучены новые данные о дистанции распространения коронавируса от зараженного
Древние тропические леса нашли в Антарктиде
Плагиат в работах кыргызских ученых за 2019 год обнаружили члены ВАК
США провели учения, симулирующие ядерный удар по России
В Китае нашли кратер диаметром 1 850 метров
Покрытие для смартфонов, убивающее микробы, придумали российские ученые
Редкий морской монстр попал на видео
Американские ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Международные авиарейсы в&nbsp;Кыргызстане планируют возобновить 15&nbsp;июня Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
Бизнес
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения Первый раз в онлайн-класс: MegaCom подвел итоги дистанционного обучения
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
8 июня, понедельник
22:45
Ученые определили, где на планете Земля есть самый чистый воздух Ученые определили, где на планете Земля есть самый чист...
22:22
Города Ош и одноименный во Франции предлагают сделать побратимами
22:02
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
21:43
Арабский фонд выделил помощь 322 сотрудникам бишкекской скорой помощи
21:23
Водителя, протаранившего будку охранника, водворили в СИЗО на два месяца