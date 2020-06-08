Ученые определили, где на планете Земля есть самый чистый воздух

Ученые изучили и определили, где на планете самый чистый воздух. Мониторинг провели исследователи из Государственного университета Колорадо.

Сообщается, что участники исследовательской группы в Государственном университете Колорадо определили атмосферный регион, который не был затронут и видоизменен после деятельности человека.

Ученые обнаружили, что воздух пограничного слоя атмосферы, питающий нижние облака над Южным океаном, является нетронутым – он свободен от частиц аэрозолей, который производится антропогенной деятельностью.

После быстрого изменения климата в итоге человеческой деятельности сложно найти регион на Земле, который не тронут людьми. Ученые подозревали, что воздух над отдаленной частью Южного океана, близ Антарктиды, будет менее всего подвержен влиянию людей и пыли с континентов.

Исследование показало, что Антарктида изолирована от микроорганизмов и отложений питательных веществ с юга. Это говорит о том, что Южный океан — одно из немногих мест на Земле, минимально затронутых человеком.