Города Ош и одноименный во Франции предлагают сделать побратимами

Ош и одноименный город во Франции предлагают сделать побратимами. Об этом заявлено на встрече мэра южной столицы Таалайбека Сарыбашова с послом Франции в Кыргызстане Микаэлем Ру.

Микаэль РУ отметил, что крупнейшие предприятия Франции в скором времени могут прийти на рынок КР, открыв здесь свои филиалы. Мы планируем сотрудничество в развитии инфраструктуры аэропортов, в области производства стройматериалов, легкой промышленности, торговли. Микаэль Ру Стороны высказали инициативу о развитии побратимских связей южной столицы с одноименным городом во Франции. Несмотря на то что французский Ош намного меньше южной столицы Кыргызстана, у этих городов много общего: оба славятся своей гастрономией, развитым сельским хозяйством, обладают хорошим туристическим потенциалом и имеют древнюю историю.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере экономики и туризма. Градоначальник выразил готовность к плодотворному партнерству в социально-экономической сфере с французскими инвесторами, подчеркнув, что со стороны руководства Оша будут оказаны всяческая помощь и поддержка.