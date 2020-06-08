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Общество

Города Ош и одноименный во Франции предлагают сделать побратимами

Ош и одноименный город во Франции предлагают сделать побратимами. Об этом заявлено на встрече мэра южной столицы Таалайбека Сарыбашова с послом Франции в Кыргызстане Микаэлем Ру.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере экономики и туризма. Градоначальник выразил готовность к плодотворному партнерству в социально-экономической сфере с французскими инвесторами, подчеркнув, что со стороны руководства Оша будут оказаны всяческая помощь и поддержка.

Микаэль РУ отметил, что крупнейшие предприятия Франции в скором времени могут прийти на рынок КР, открыв здесь свои филиалы.

Мы планируем сотрудничество в развитии инфраструктуры аэропортов, в области производства стройматериалов, легкой промышленности, торговли.

Микаэль Ру

Стороны высказали инициативу о развитии побратимских связей южной столицы с одноименным городом во Франции. Несмотря на то что французский Ош намного меньше южной столицы Кыргызстана, у этих городов много общего: оба славятся своей гастрономией, развитым сельским хозяйством, обладают хорошим туристическим потенциалом и имеют древнюю историю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155201/
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