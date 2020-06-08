Рейс из Бишкека в Якутск (Россия) запланирован на 19 июня. Об этом сообщает посольство РФ в КР со ссылкой на МИД России.

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По его данным, места на борту предоставляют гражданам, которые живут в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Иркутской областях, Еврейской автономной области, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Красноярском, Хабаровском краях, республиках Бурятия, Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

«По вопросам статуса рейса и возможности вылета можно позвонить в консульский отдел посольства в Бишкеке по телефонам: 0312612615, 0312612617; гражданам, которые находятся в южных областях звонить в Генконсульство в Оше по телефонам: 0558909005, 322288221», — рассказали в дипмиссии.