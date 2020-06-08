13:24
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Общество

Рейс Бишкек — Якутск запланирован на 19 июня. Как вылететь, рассказываем

Рейс из Бишкека в Якутск (Россия) запланирован на 19 июня. Об этом сообщает посольство РФ в КР со ссылкой на МИД России.

Читайте по теме
Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь

По его данным, места на борту предоставляют гражданам, которые живут в Амурской, Магаданской, Сахалинской, Иркутской областях, Еврейской автономной области, Забайкальском, Камчатском, Приморском, Красноярском, Хабаровском краях, республиках Бурятия, Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

«По вопросам статуса рейса и возможности вылета можно позвонить в консульский отдел посольства в Бишкеке по телефонам: 0312612615, 0312612617; гражданам, которые находятся в южных областях звонить в Генконсульство в Оше по телефонам: 0558909005, 322288221», — рассказали в дипмиссии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155187/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы застряли в российском городе Троицке с 17 марта
Кубатбек Боронов: Возобновление авиарейсов создает риски заражения коронавирусом
Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь
Рейс Бишкек — Якутск запланирован на 8 июня
Дата возобновления международных рейсов пока не определена, уточнили в Минтрансе
Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
Справку об отсутствии COVID-19 будут требовать у всех прибывающих в Кыргызстан
Авиарейс Бишкек — Ош будет летать пока один раз в неделю
Рейс Екатеринбург — Ош запланирован на 30 мая
Авиарейс Бишкек — Санкт-Петербург — Москва намечен на 26 мая
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
Международные авиарейсы в&nbsp;Кыргызстане планируют возобновить 15&nbsp;июня Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
У&nbsp;Жумалиева нет $2,5 миллиарда&nbsp;&mdash; &laquo;Чон Казат&raquo; признал свою ошибку У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
8 июня, понедельник
13:21
Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено уголовное дело Неправильная раздача гуманитарки в Бишкеке: возбуждено...
13:18
Бизнесу рассказали, как будут работать новые системы фискализации налогов
13:10
До сентября не открывать интернет-клубы в Бишкеке предлагают депутаты
13:00
Суд по делу блогера Элмира Сыдымана приостановили
12:51
Закрытие обменных бюро в Кыргызстане приведет к уходу бизнеса в тень