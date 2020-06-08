Обещала помочь в получении визы в США. В Бишкеке задержали мошенницу

В Бишкеке задержали девушку, которую подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали девушку, которую подозревают в крупном мошенничестве

По ее данным, 5 июня в милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении девушки, которая 9 ноября 2019 года пообещала ему помочь получить визу в США, взяла $11 тысяч 200 и скрылась.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.