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Общество

Обещала помочь в получении визы в США. В Бишкеке задержали мошенницу

В Бишкеке задержали девушку, которую подозревают в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района. 

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали девушку, которую подозревают в крупном мошенничестве

По ее данным, 5 июня в милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении девушки, которая 9 ноября 2019 года пообещала ему помочь получить визу в США, взяла $11 тысяч 200 и скрылась.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

24-летнюю подозреваемую задержали и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155182/
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