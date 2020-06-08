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Общество

В Минобразования назвали дату позднего ОРТ

Позднее ОРТ пройдет 11 и 12 июля. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

«Для абитурентов, которые находились за пределами страны или возвращаются по какой-то программе, мы предусмотрели позднее тестирование. Регистрация на него будет проведена 10 июля», — сказал он.

Напомним, что проведение ОРТ намечено на 21-22 июня (I этап) и 24-25 июня (II этап). Дополнительная регистрация на него пройдет 20 и 23 июня с 13.00 до 17.00 в центрах тестирования.

С 2012 года ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности и на все отделения (очное — грантовое и контрактное, дистанционное). В 2020-м 11-й класс оканчивают 58 тысяч 730 выпускников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155173/
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