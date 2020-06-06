В отдел Патрульной службы милиции набирают сотрудников

В южной столице объявили конкурс на вакантные должности в отдел Патрульной службы милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

Фото ГУОБДД. В Оше объявили конкурс на вакантные должности в отдел Патрульной службы милиции

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По ее данным, документы принимаются с 5 июня по 6 июля 2020 года. Для участия в конкурсе и уточнения перечня должностей нужно обратиться по адресу: город Ош, улица Касымбекова, 30. Телефон рабочей группы — 0322239563, дежурной части — 0322239562.

Напомним, что 21 мая премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал решение правительства о некоторых вопросах организации деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в Кыргызстане. Целью документа являются формирование подразделений Патрульной службы милиции органов внутренних дел, расширение перечня административных единиц страны, на территории которых продолжат проект по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения.