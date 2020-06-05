Клара Сооронкулова: В Кыргызстане хороший закон, но плохие исполнители

В Кыргызстане постоянно нарушается закон, поэтому у людей есть к нему недоверие. Об этом в ходе первого онлайн-митинга #тажадым заявила экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.

Читайте по теме Первый онлайн-митинг #тажадым. Дастан Бекешев устал от необразованности коллег

«Самое главное — закон должны соблюдать в первую очередь руководители страны. Так как власть его нарушает, народ думает, что так можно, что это просто бумага. Сам закон у нас хороший, плохи его исполнители», — сказала Клара Сооронкулова.

Экс-судья напомнила, что ее отправили в отставку после того, как она выступила против принятия закона об обязательной биометрической регистрации граждан.

«Тогда власти нужна была биометрия, меня убрали. Если есть политическая выгода, можно нарушать закон. Для своей выгоды люди используют выражение «цель оправдывает средства», — сказала Клара Сооронкулова.

В Кыргызстане состоялся первый онлайн-митинг. Сторонники выражают недовольство ситуацией в стране — выкладывают текстовые и видеообращения о проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются под хештегом #тажадым.