В Кыргызстане организован первый онлайн-митинг #тажадым

В Кыргызстане проходит первый онлайн-митинг #тажадым. Его организовали гражданские активисты и неравнодушная молодежь. В онлайн-мероприятии принимают участие в том числе кыргызстанцы, которые проживают за границей.

Участники выражают свое недовольство ситуацией в республике — выкладывают текстовые и видеообращения о проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются под хештегом #тажадым.

К эфиру подключился депутат парламента Жанар Акаев. По его словам, во власть должны прийти молодые люди. Именно они, по мнению парламентария, смогут сделать мобильное правительство.

Мобильное правительство не будет отвечать на запросы и письма в течение 14 дней. Так как в современном мире есть интернет, это будет гораздо быстрее. Жанар Акаев

«У молодых людей не будет много помощников, водителей. Молодежь сделает реформы», — сказал Жанар Акаев.

Депутат также рассказал, от чего он устал — от безграмотного правления.

На вопрос о том, считает ли Жанар Акаев, что народ устал от него самого, нардеп ответил: возможно.

«Признаю, есть те, кто устал от меня. Я один из 120 депутатов, на мне тоже ответственность. Мы не смогли изменить что-то в лучшую сторону в глобальном плане. Мы не смогли противостоять некоторым законам, но другие принципиальные инициативы не прошли. Действительно, есть те, кто устал о нас», — сказал Жанар Акаев.