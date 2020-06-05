Первый онлайн-митинг #тажадым. Дастан Бекешев устал от необразованности коллег

В Кыргызстане проходит первый онлайн-митинг. Сторонники выражают недовольство ситуацией в стране — выкладывают текстовые и видеообращения о проблемах, с которыми они ежедневно сталкиваются под хештегом #тажадым.

Депутат парламента Дастан Бекешев также подключился к прямому эфиру. Он рассказал, что устал от необразованности отдельных народных избранников.

«Многие даже не читают законопроекты и голосуют за них. А потом только интересуются, за что проголосовали, о чем этот документ. Я уже 10 лет работаю депутатом, в пятом созыве тоже замечал такую практику, но в шестом чуть ли не каждый день. Недавно я загрузил в свой Instagram видео-историю, как несколько моих коллег бегали от одного компьютера к другому и голосовали вместо отсутствующих депутатов. Они на меня обижаются, что я показал это всем. Но нужно ведь работать по достоинству. Я понимаю, что депутаты не могут уследить за всеми законопроектами, но нужно же стараться работать», — сказал он.

Дастан Бекешев отметил, что еще не определился, пойдет ли он на выборы.

Напомним, участники акции недовольны коррупцией и разгулом преступности в стране, слабой работой правительства и депутатов, существующей бюрократией в госучреждениях, приграничными проблемами, а также сложной экономической и социальной ситуацией в результате пандемии.