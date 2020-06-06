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Общество

В Кыргызстане не разработаны стандарты дистанционного школьного образования

В Кыргызстане не разработаны стандарты дистанционного школьного образования, а следовательно, и административные регламенты. Об этом на онлайн-брифинге сообщила представитель Института развития молодежи Ажар Касымалиева.

К такому выводу в организации пришли в результате мониторинга доступа учащихся школ и качества образования в период карантина.

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В то же время исследование показало, что ситуация с ЧС и ЧП ускорила в 10 раз процессы реформирования национальной системы дистанционного образования.

«Принятые меры позволили обеспечить продолжение учебного процесса с максимальным охватом учащихся. Произошла массовая цифровизация населения, ориентированная на обучение. Тем не менее стоит также учесть, что социальные сети и мессенджеры могут иметь кратковременный эффект в решении проблемы с образованием», — отметила Ажар Касымалиева.

Она добавила: при этом выяснилось, что не все преподаватели шли по одинаковой программе, качество видеоуроков не всегда соответствовало потребностям и интересам учащихся, повысилась нагрузка на учителей.

Процесс дистанционного образования не представляет собой целостную и эффективную систему предоставления знаний.

Ажар Касымалиева

В организации считают, что для дистанционного образования необходимо подготовить национальную инфраструктуру, единую цифровую платформу, которая будет позволять получать знания, вести обратную связь, контролировать и анализировать учебный процесс.

«При этом необходимо учитывать специфику КР, что есть регионы, где сложно претворять в жизнь дистанционные способы получения знаний», — подчеркнули в Институте развития молодежи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155067/
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