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Общество

Отсутствие интернета названо основной причиной пропуска онлайн-занятий учениками

Отсутствие интернета или его плохое качество назвали ученики основной причиной пропуска онлайн-занятий. Об этом на онлайн-брифинге сообщила представительница Института развития молодежи Ажар Касмалиева.

Она отметила, что эксперты провели мониторинг доступа учащихся к образованию во время карантина.

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«57 процентов опрошенных родителей сказали, что были перебои с интернетом, что усложняло обучение. Для решения этой проблемы некоторые перезагружали подключение к интернету, переходили на другой тарифный план, оператора, книжный вариант обучения, были вынуждены пропускать уроки и другое», — отметила она.

При этом только 3 процента респондентов указали, что для качественного онлайн-обучения необходим бесперебойный интернет.

«Большинство респондентов указали телефон, телевизор и компьютер. Возможно, такой расклад связан с тем, что большинство выбирало по первоочередности. Они не могли подумать об интернете, если у них не было телефонов. Половина учащихся отметили, что использовали для обучения телефоны родителей, родственников или только телевизор», — добавила Ажар Касмалиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155059/
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