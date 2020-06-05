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Общество

Кыргызстанца, обвиняемого в убийстве сына миллиардера, отпустили на свободу

Московский городской суд изменил приговор кыргызстанцу, обвиняемому в убийстве сына российского миллиардера — Александра Маругова. Об этом kginfo.ru сообщил адвокат обвиняемого Алексей Косаков.

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Уточняется, что Исламбека Акбарова отпустили на свободу после подачи апелляционной жалобы.

Напомним, в июле 2019 года в Москве таксист Исламбек Акбаров пересек двойную сплошную, в тот момент на большой скорости в него врезался мотоциклист Александр Маругов. Это ДТП получило широкий общественный резонанс из-за обсуждения на федеральном канале «Россия-1». В программе «Прямой эфир» ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца в заказном убийстве.

В соцсетях это вызвало возмущение, МИД Кыргызстана тоже отреагировал на высказывания ведущего. В итоге Малахову пришлось извиниться в прямом эфире. Свою речь он произнес на кыргызском языке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155058/
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