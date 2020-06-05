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Общество

Законопроект об НКО. Не все НПО смогут сдавать отчет с персональными данными

В Бишкеке проходит онлайн-конференция по обсуждению законопроекта об НКО, организованная ОФ «Гражданская платформа». Участвуют представители гражданского общества, гражданский сектор и депутаты Жогорку Кенеша.

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Правозащитница Гульгакы Мамасалиева обратилась к депутатам и отметила, что сдавать отчет в полном объеме ее организация не сможет по моральным принципам.

«Наша организация помогает этническим меньшинствам. Когда они к нам обращаются, то не желают, чтобы их персональные данные где-то открыто публиковались. Поэтому я не смогу сдавать такой отчет. И ко мне, по всей видимости, из-за этого начнут наведываться правоохранительные органы. Это рычаг давления», — сказала правозащитница.

Председатель ОО «Всемирная лига граждан и гражданских объединений» Болот Батилов наоборот поддерживает законопроект. Он обратился к представителям НПО, которые выступают против его принятия.

«Что вам мешает? Вы всегда лоббировали свои интересы в парламенте, просили у государства отчеты, но, когда отчеты попросили у вас, вы взбунтовались. Почему такие двойные стандарты?»

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155049/
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