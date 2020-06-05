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Общество

В Таласе задержанный хотел покончить жизнь самоубийством. Его довели милиционеры

В Таласе милиционеры и адвокат своими противоправными действиями подтолкнули задержанного Т.И. к попытке совершить суицид. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, к уполномоченному представителю акыйкатчи по Таласской области обратилась мать пострадавшего с просьбой оказать содействие в отношении трех должностных лиц ИВС Таласского ОВД.

Женщина сообщила, что ее сын Т.И. задержан 26 марта 2020 года и до конца мая находился в изоляторе. 30 мая примерно в 12.30 его вывезли из ИВС в областную больницу для оказания экстренной медицинской помощи. У задержанного началось кровотечение, ему требовалось наложить швы на резаные раны на левой руке и на животе. После операции его вновь доставили в изолятор.

При этом сотрудники ИВС не сообщили родителям задержанного ни о его травмах, ни о состоянии здоровья в целом.

«О происшествии мать узнала случайно от знакомых людей. Как только об этом стало известно, родители и родственники задержанного тут же приехали в ИВС и потребовали встречи с ним. Им предоставили свидание, где Т.И. сообщил, что до суицида его довели следователь Д., адвокат С. и начальник следствия. Он передал сестре свою «предсмертную записку», — сообщили в пресс-службе.

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Уточняется, что в тот же день без оповещения родителей и какого-либо объяснения причин задержанного Т.И. перевели в изолятор Кара-Бууринского района.

«Позже стало известно, что подозреваемого Т.И. перевели в другой изолятор из-за противоречий в показаниях другого задержанного, чтобы на него не оказывали моральное или психологическое давление», — говорится в документе.

Омбудсмен подчеркивает, что в личном деле отсутствует информация о том, где, при каких обстоятельствах и каким образом подозреваемый Т.И. получил раны и травмы. «Кроме того, в медицинской справке из областной больницы не указаны фамилия и имя дежурного врача и нет государственного штампа этого лечебного учреждения», — отмечает омбудсмен.

Сотрудники ИВС грубо нарушили правила проведения медицинского осмотра задержанных, которые четко прописаны в Стамбульском протоколе, считают в аппарате омбудсмена.

«В связи с этим 3 июня региональное представительство аппарата омбудсмена направило письмо на имя областного прокурора с просьбой провести должное расследование озвученных событий и фактов, дать правовую оценку действиям руководства и сотрудников ИВС Таласского ОВД, а также сообщить о том, зарегистрирован или нет данный инцидент УВД Таласской области в ЕРПП», — заключили в пресс-службе акыйкатчи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155041/
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