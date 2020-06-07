8 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — проспект Чуй, 115, отрезки улицы Суворова, переулок Жданова, улица Руставели, 107;

9.00-18.00 — улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, 121, проспект Чуй, 151, 153, микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 19, отрезки улиц Уметалиева, Чуй, Киевской, Нарвской, Профсоюзной, Месароша, Циолковского, Бакаева, Чукотской, 7-я линия, Юдахина, проспекта Чингиза Айтматова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Кулатова, Матросова;

9.30-18.00 — жилмассив «Алтын-Бешик» (улицы Козу-Баглан, Республиканская, Азаттык, Жийдэлуу, Ай-Кол). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Луговая), Октябрьское (2-е отделение, улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева), Аламедин (улицы Заводская, Некрасова, Суворова, тупик Гагарина), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Байбосун у., Большевик, Школьная, 3, Сарбагыш, 61а), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Эшмамбет у. А., Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Гроздь;

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — Шопоков (улицы Ленина, Киевская, Московская, Советская, Победы), села Новопавловка (улица Мира), Сокулук (переулок 40 лет Победы, улицы Первомайская, Восточная, Свободы);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная, Кайназаровой, Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, 60 лет Киргизии, Индустриальная, 40 лет Победы, Степная, Белинского, Иссык-Кульская, Правды, Новая, Мельничная, Труда, Калинина, Полярная, Карагачевая, Садовая, Октябрьская), Арал (улицы Береке, Картамбаева, Чолпон, Арал), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Бекбоева, Конок, Проектируемая, Кенжебека, Шаршембай, Табышалиева, Якупбаева, Жылжымышева), Романовка;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана), села Айдарбек (улица Центральная), Кызыл-Дыйкан (улица Мамбеталиева);

13.00-17.00 — село Новониколаевка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Логвиненко, Ленина, Токтогула, Пионерская, Чехова, Восточная, Лермонтова, Молодой Гвардии, Молодежная, Чкалова, Гагарина, Кирпичная, Заречная), Дружба (улица Тельмана), Люксембург (улица Строительная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Арал (улицы Школьная, Шоссейная).

3 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — поселок Алмалык, села Исанова, Кок-Бел, Керме-Тоо, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуев, Октябрь, Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Маданият, Мачак, Кайрат, город Кара-Суу (улицы Токтогула, Наримана, Савай, Энгельса, Карасуйская).

4 Баткенская область Баткенская область