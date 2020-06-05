Выдворять иностранцев из Кыргызстана теперь будет МВД

Во время рассмотрения законопроекта депутат Дастан Бекешев возмутился некоторыми поправками в закон «О внешней миграции», предложенными МВД.

В закон хотят внести пункт, который позволит Министерству внутренних дел принимать решение о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства. В поправках говорится, что материалы на выдворение оформляются органом внутренних дел или уполномоченным органом в сфере национальной безопасности.

МВД в справке-обосновании утверждает, что изменения нужны для противодействия незаконной миграции, чтобы не допустить ухудшения миграционной ситуации в стране, так как в Кыргызстане отсутствует механизм привлечения к ответственности иностранных граждан, которые нарушают правила пребывания.

МВД предлагает норму, согласно которой правоохранительные органы могут без предписания выдворить иностранца из страны. Ведомство не должно брать на себя работу суда и самостоятельно принимать такие решения. Дастан Бекешев

Депутат считает, что сотрудники 10-го отдела МВД могут сами заниматься вымогательством денег у иностранцев, а последние не могут обратиться в милицию с заявлением из-за страха.