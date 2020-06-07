Неделя-24. Коронавирус пока не утихает, как и аппетит Жогорку Кенеша

В Кыргызстане практически все виды предпринимательской деятельности выпустили из жесткого карантина. В ближайшее время возобновят внутренние авиарейсы. Вот только ситуация по заболеваемости не очень радует: больных еще много и ежедневно выявляют новые случаи заболеваний.

Продолжают заражаться коронавирусом медики, увеличивается число погибших — уже 22 человека. И, несмотря на снятие карантина, ситуация пока остается тревожной. Все прогнозы туманны.

При этом уже в середине июня могут открыть международные авиарейсы. Правда, вряд ли многие поспешат ими воспользоваться. Чиновники хотят ввести требование, чтобы у всех пассажиров, прибывающих в Кыргызстан, была справка об отсутствии коронавируса, полученная за 3-5 дней до вылета. Предполагаются и другие ограничения.

О чем еще важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Истории врачей, борющихся с коронавирусом

Фото Дилшада Мамаджанова. Медики Ноокатской районной больницы

По данным Минздрава, к борьбе с коронавирусом в Кыргызстане привлекли 6 тысяч медицинских работников. Из них 3 тысячи 635 работают в карантине. Многие более двух месяцев не выходят с территории больниц. Подробнее об экстремальной работе медиков в материале «Истории врачей в закрытых зонах. Тоска по детям, ссоры с мужьями и выгорание».

Аэлита Турсуналиева — инфекционист. Она работает в Нарынской областной больнице. Была в эпицентре заражения коронавирусом. После того как первичные анализы показали, что здорова, отправлена на 14-дневный домашний карантин. О том, как борются с заразой в регионе, читайте в материале «Коронавирус в Нарынской области. Комментарий инфекциониста из эпицентра вспышки».

С появлением в Кыргызстане коронавируса на борьбу с ним бросили практически все ресурсы системы здравоохранения. Пациенты с другими заболеваниями были отодвинуты на второй план. Эксперты отмечают, что такой подход может привести к росту смертности среди хронических больных. Подробнее о проблеме в материале «Не коронавирусом единым. Как хронические больные выживают в условиях карантина».

Жогорку Кенеш: странные инициативы и отличный аппетит

Фото из интернета. Заседание Жогорку Кенеша

Пока законопослушные граждане сидят по домам из-за угрозы распространения коронавируса, депутаты Жогорку Кенеша времени даром не теряют. К сожалению, по традиции среди вполне полезных инициатив есть и довольно странные. Подробнее в материале Дарьи Подольской «Депутатские инициативы, которые следует отозвать».

Вспышка коронавируса внесла коррективы в жизнь всего Кыргызстана. Из-за закрытия на карантин предприятий многим пришлось потуже затянуть пояса и начать экономить. Правда, парламента страны это не коснулось. Подробнее — «Расходы на парламент. Народ затягивает пояса, а Жогорку Кенеш живет безбедно».

Предвыборная разминка

То ли движение, то ли партия (все называют по-разному) «Чон казат» буквально взорвал кыргызстанский сегмент социальных сетей, уставших от обсуждения коронавирусной тематики, почти революционными призывами отнять и поделить добро, принадлежащее местным олигархам. Отнять предлагается у тех, кого чонказатовцы считают коррупционерами. Поделить между бедняками или вернуть украденное в государственную казну. Заигрывание «Чон казата» на популярной теме нашло поддержку у социума. Подробнее в материале «Чон казат»: большой поход против коррупции, или Проект под выборы».

Когда закроют городскую свалку

Фото 24.kg. Территорию свалки сдают в аренду фирмам, занимающимся приемом вторсырья

О необходимости рекультивации городской свалки в Бишкеке говорят не один год. Ее открыли более 40 лет назад, сейчас площадь достигает почти 45 гектаров . В 2019-м заложили капсулу в строительство нового полигона. Что уже сделали и что предстоит, в фоторепортаже 24.kg.

В садик через коронавирусные тернии

Детским садам в Бишкеке разрешили работать, но пока детей они принимать не будут. Как объяснила 24.kg вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова, дошкольные организации должны подготовиться к этому: провести дезинфекцию, инструктаж сотрудников и родителей, установить санитайзеры и другое. Подробнее — «В Бишкеке откроются детсады. Какие сюрпризы ждут родителей».

Бизнес все еще ждет поддержки от государства

Фото из интернета. Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков

Вспышка коронавируса больно ударила по экономике Кыргызстана. В сегодняшних условиях бизнес просто не сможет встать на ноги без помощи государства. О том, какой должна быть поддержка, в интервью 24.kg рассказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

В начале мая правительство Кыргызстана представило второй пакет антикризисных мер. Документ ждали почти два месяца. Но в итоге, кроме льготных кредитов, действенных мер поддержки предпринимательства в нем нет. Почему предложения правительства раскритиковали, в материале Татьяны Кудрявцевой «Поддержка бизнеса в кризис. Почему прорыва со вторым пакетом не случилось?»

Кройка телевизионного рынка

Министерство культуры, информации и туризма может снискать славу «похоронного бюро» отечественного цифрового телевидения. Ведомство выступило инициатором поправок в Закон «О телевидении и радиовещании». Изменения направлены на ограничение доступа несовершеннолетних к телерадиопрограммам, которые могут нести угрозу их психике и здоровью. Подробнее об этой и других инициативах ведомства в материале «Об инициативах чиновников, которые похоронят местный медиарынок».

Удаленное образование

В школах закончился учебный год. С облегчением вздохнули все — и дети, и родители, и учителя. Последняя четверть выдалась непростой, из-за вспышки нового коронавируса образовательный процесс перевели в дистанционный формат. Случившийся кризис помог преодолеть барьер, в том числе психологический. Второй этап будет более осознанным. Об этом и перспективах такой формы образования в материале Анастасии Бенгард «Телеуроки продолжатся. Что готовит Минобразования Кыргызстана к сентябрю».

Путь кыргызстанца от Баткена до мировых компаний

Фото Алмаза Арапова

Алмаз Арапов успевает работать и жить в двух странах. В Германии он работает в сфере IT. Трудился в таких ведущих немецких компаниях, как SAP SE и Oxando GmbH. В Кыргызстане Алмаз Арапов создал академию, чтобы помочь молодому поколению учиться в лучших вузах мира. О своем пути успеха Алмаз Арапов рассказал 24.kg.

Как избавиться от морального опустошения изоляции

Самоизоляция негативно влияет на людей. Психологи говорят, что в основе депрессивных расстройств лежит блокирование потребностей личности и неправильный образ мышления. Эксперт по личностной эффективности Ксения Ермолова делится с читателями 24.kg советами о том, как вывести себя из морального опустошения и чувства неопределенности после долгого заточения в четырех стенах.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Эти водители используют для парковки тротуар

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты в Бишкеке

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».