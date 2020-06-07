Неделя-24. Коронавирус пока не утихает, как и аппетит Жогорку Кенеша

В Кыргызстане практически все виды предпринимательской деятельности выпустили из жесткого карантина. В ближайшее время возобновят внутренние авиарейсы. Вот только ситуация по заболеваемости не очень радует: больных еще много и ежедневно выявляют новые случаи заболеваний.
Продолжают заражаться коронавирусом медики, увеличивается число погибших — уже 22 человека. И, несмотря на снятие карантина, ситуация пока остается тревожной. Все прогнозы туманны.
При этом уже в середине июня могут открыть международные авиарейсы. Правда, вряд ли многие поспешат ими воспользоваться. Чиновники хотят ввести требование, чтобы у всех пассажиров, прибывающих в Кыргызстан, была справка об отсутствии коронавируса, полученная за 3-5 дней до вылета. Предполагаются и другие ограничения.
О чем еще важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».
Истории врачей, борющихся с коронавирусом
По данным Минздрава, к борьбе с коронавирусом в Кыргызстане привлекли 6 тысяч медицинских работников. Из них 3 тысячи 635 работают в карантине. Многие более двух месяцев не выходят с территории больниц. Подробнее об экстремальной работе медиков в материале «Истории врачей в закрытых зонах. Тоска по детям, ссоры с мужьями и выгорание».
Аэлита Турсуналиева — инфекционист. Она работает в Нарынской областной больнице. Была в эпицентре заражения коронавирусом. После того как первичные анализы показали, что здорова, отправлена на 14-дневный домашний карантин. О том, как борются с заразой в регионе, читайте в материале «Коронавирус в Нарынской области. Комментарий инфекциониста из эпицентра вспышки».
С появлением в Кыргызстане коронавируса на борьбу с ним бросили практически все ресурсы системы здравоохранения. Пациенты с другими заболеваниями были отодвинуты на второй план. Эксперты отмечают, что такой подход может привести к росту смертности среди хронических больных. Подробнее о проблеме в материале «Не коронавирусом единым. Как хронические больные выживают в условиях карантина».
Жогорку Кенеш: странные инициативы и отличный аппетит
Пока законопослушные граждане сидят по домам из-за угрозы распространения коронавируса, депутаты Жогорку Кенеша времени даром не теряют. К сожалению, по традиции среди вполне полезных инициатив есть и довольно странные. Подробнее в материале Дарьи Подольской «Депутатские инициативы, которые следует отозвать».
Вспышка коронавируса внесла коррективы в жизнь всего Кыргызстана. Из-за закрытия на карантин предприятий многим пришлось потуже затянуть пояса и начать экономить. Правда, парламента страны это не коснулось. Подробнее — «Расходы на парламент. Народ затягивает пояса, а Жогорку Кенеш живет безбедно».
Предвыборная разминка
То ли движение, то ли партия (все называют по-разному) «Чон казат» буквально взорвал кыргызстанский сегмент социальных сетей, уставших от обсуждения коронавирусной тематики, почти революционными призывами отнять и поделить добро, принадлежащее местным олигархам. Отнять предлагается у тех, кого чонказатовцы считают коррупционерами. Поделить между бедняками или вернуть украденное в государственную казну. Заигрывание «Чон казата» на популярной теме нашло поддержку у социума. Подробнее в материале «Чон казат»: большой поход против коррупции, или Проект под выборы».
Когда закроют городскую свалку
О необходимости рекультивации городской свалки в Бишкеке говорят не один год. Ее открыли более 40 лет назад, сейчас площадь достигает почти
В садик через коронавирусные тернии
Детским садам в Бишкеке разрешили работать, но пока детей они принимать не будут. Как объяснила 24.kg вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова, дошкольные организации должны подготовиться к этому: провести дезинфекцию, инструктаж сотрудников и родителей, установить санитайзеры и другое. Подробнее — «В Бишкеке откроются детсады. Какие сюрпризы ждут родителей».
Бизнес все еще ждет поддержки от государства
Вспышка коронавируса больно ударила по экономике Кыргызстана. В сегодняшних условиях бизнес просто не сможет встать на ноги без помощи государства. О том, какой должна быть поддержка, в интервью 24.kg рассказал исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.
В начале мая правительство Кыргызстана представило второй пакет антикризисных мер. Документ ждали почти два месяца. Но в итоге, кроме льготных кредитов, действенных мер поддержки предпринимательства в нем нет. Почему предложения правительства раскритиковали, в материале Татьяны Кудрявцевой «Поддержка бизнеса в кризис. Почему прорыва со вторым пакетом не случилось?»
Кройка телевизионного рынка
Министерство культуры, информации и туризма может снискать славу «похоронного бюро» отечественного цифрового телевидения. Ведомство выступило инициатором поправок в Закон «О телевидении и радиовещании». Изменения направлены на ограничение доступа несовершеннолетних к телерадиопрограммам, которые могут нести угрозу их психике и здоровью. Подробнее об этой и других инициативах ведомства в материале «Об инициативах чиновников, которые похоронят местный медиарынок».
Удаленное образование
В школах закончился учебный год. С облегчением вздохнули все — и дети, и родители, и учителя. Последняя четверть выдалась непростой, из-за вспышки нового коронавируса образовательный процесс перевели в дистанционный формат. Случившийся кризис помог преодолеть барьер, в том числе психологический. Второй этап будет более осознанным. Об этом и перспективах такой формы образования в материале Анастасии Бенгард «Телеуроки продолжатся. Что готовит Минобразования Кыргызстана к сентябрю».
Путь кыргызстанца от Баткена до мировых компаний
Алмаз Арапов успевает работать и жить в двух странах. В Германии он работает в сфере IT. Трудился в таких ведущих немецких компаниях, как SAP SE и Oxando GmbH. В Кыргызстане Алмаз Арапов создал академию, чтобы помочь молодому поколению учиться в лучших вузах мира. О своем пути успеха Алмаз Арапов рассказал 24.kg.
Как избавиться от морального опустошения изоляции
Самоизоляция негативно влияет на людей. Психологи говорят, что в основе депрессивных расстройств лежит блокирование потребностей личности и неправильный образ мышления. Эксперт по личностной эффективности Ксения Ермолова делится с читателями 24.kg советами о том, как вывести себя из морального опустошения и чувства неопределенности после долгого заточения в четырех стенах.
О тех, кому правила не писаны
Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».
Сколько денег «съедают» продукты в Бишкеке
На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».