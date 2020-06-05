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Общество

Два миллиона сомов намерены взыскать с журналиста Баян Куловой в суде. За что?

Исковые претензии размером 2 миллиона сомов предъявлены журналистке Баян Куловой. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, в Ленинский районный суд Бишкека с иском о защите чести и достоинства обратилась некая Венера Мамбетова.

«Про нее в газете «Де-факто» была опубликована статья под заголовком «Кыргызы, обманутые в Корее, или Кто такая Венера Мамбетова?» Она обманула соотечественников на более чем $10 тысяч, обещав отправить в Кыргызстан деньги, которые они заработали. Насколько мне известно, на нее по жалобам мигрантов в Корее было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве», — рассказала Баян Кулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155012/
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