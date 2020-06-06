В Бишкеке 6 июня небольшая облачность, утром кратковременные дожди. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 15 часов 13 минут.

Отключение газа, света, воды

До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Камчыбек Жолдошбаев

Родился 6 июня 1956 года в селе Кызыл-Туу Нарынской области. В 2015-м по списку партии «Онугуу-Прогресс» избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Алмаз Кененбаев

Родился 6 июня 1976 года. Первый заместитель руководителя аппарата президента КР.

Памятные даты

День русского языка

День русского языка, как и дни других официальных языков Организации Объединенных Наций, появился в международном календаре в 2010 году, когда Департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным языкам организации, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия.

Для празднования Дня русского языка была установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Пушкина.

День рождения «Тетриса»

Одна из популярнейших игр в истории создана российским программистом Алексеем Пажитновым. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. А 18 июля 1985-го — первое электронное устройство для игры в «Тетрис».

«Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.

Поиграем?

За 20 лет существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.

Куда сходить