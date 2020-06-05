Цифра дня. 828 пожаров произошло в Кыргызстане за пять месяцев

В Кыргызстане за пять месяцев 2020-го произошло 828 пожаров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее сведениям, в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 1 тысяча 193 случая. Количество возгораний в текущем году уменьшилось на 30,6 процента.

«В результате пожаров погибли 8 человек, 12 пострадали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами возгораний стали нарушение правил эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем, детская шалость.

От общего количества пожаров почти 64 процента произошли в жилом секторе.

Согласно данным, больше всего возгораний произошло в Чуйской области — 215, меньше всего фактов зарегистрировано в Оше — 23.