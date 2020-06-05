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Общество

Список авиарейсов из Кыргызстана в города России: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило график авиарейсов из Бишкека и Оша до 17 июня. Места на борту предоставляют гражданам, которые имеют право на въезд в РФ.

  • Рейс Бишкек — Москва 7 июня в 17.00

Вылететь могут граждане, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской, Саратовской, Мурманской, Самарской областях, республиках Мордовия, Карелия.

  • Рейс Ош — Новосибирск 7 июня в 17.45

Им могут воспользоваться граждане, которые живут в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Амурской, Иркутской, Мурманской, Магаданской, Сахалинской областях, Алтайском, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском, Камчатском, Приморском краях, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Бурятия, Саха (Якутия), Чукотском автономном округе.

  • Рейс Ош — Москва 8 июня в 17.05

Для граждан, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Калининградской областях, Республике Мордовия.

  • Рейс Бишкек — Москва 14 июня в 17.05

Для граждан, которые проживают в Москве и близлежащих регионах.

  • Рейс Бишкек — Казань 17 июня в 8.00

Для граждан, которые проживают в Татарстане и близлежащих регионах.

По вопросам статуса рейса и возможности вылета звоните в консульский отдел посольства РФ в КР по телефонам: 0312612615, 0312612617; в Генконсульство в Оше по телефонам: 0558909005, 322288221.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154946/
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