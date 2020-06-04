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Общество

Убийство Улана Салянова. Обвиняемый просит проводить процесс в закрытом режиме

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

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Обвиняемый Асанэмир Абыкулов заявил ходатайство о том, чтобы процесс был закрытым. Его адвокат Икрамидин Айткулов поддержал ходатайство подзащитного. По его словам, родственники стороны потерпевших мешают вести судебное разбирательство.

Судья Марат Сыдыков отказал в удовлетворении ходатайства, объяснив это тем, что рассмотрение дела уже на стадии завершения. Однако судья отметил, что в следующий раз он пустит на процесс только участников.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154883/
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