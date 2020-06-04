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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Срок ареста Даниэля Ажиева решением суда продлен на два месяца

Обвиняемого в возбуждении национальной вражды Даниэля Ажиева решением суда оставили в Бишкекском СИЗО-1 еще на два месяца. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, суд не принял во внимание угрозу безопасности подзащитного. «Его жестоко избивали, пока он находился в общей камере, хотели унизить, ему пришлось себе порезы нанести и только после этого его определили в отдельную камеру. Однако наши доводы суд не учел», — отметила юрист.

Ранее ГСИН опровергла заявление адвоката, а озвученную ею информацию назвала недостоверной. По данным ведомства, Даниэль Ажиев письменно подтвердил, что за время содержания в следственном изоляторе никаких побоев и давления со стороны сокамерников не было.

По информации пресс-службы, в одиночную камеру обвиняемый попросил перевести сам.

Напомним, что Даниэль Ажиев раздал гуманитарную помощь малоимущим после того, как власти объявили о чрезвычайной ситуации. Пользователи социальных сетей выступили с резкой критикой в его адрес, после чего организатор студии вебкам-моделей выложил видео, где оскорбил кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154874/
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