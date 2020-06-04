В суде по делу об убийстве Улана Салянова произошел инцидент

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

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До начала процесса родственники потерпевшей стороны хотели снять на камеру обвиняемых. Однако судья Марат Сыдыков заявил, что давал разрешение на видеосъемку лишь на один процесс.

В зале начался скандал. Судья попросил судебных исполнителей вывести одну из сторонниц потерпевших. Однако та заявила, что не намерена выходить и подчиняться решению суда.

Фото 24.kg. Обвиняемый в убийстве Улана Саланова

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.

13 января на процессе обвиняемые заявили, что готовы назвать фамилии отдельных высокопоставленных чиновников. Но пока этого не сделали.