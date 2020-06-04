Дата возобновления международных рейсов пока не определена, уточнили в Минтрансе

Дата возобновления международных рейсов пока не определена. В Минтрансе уточнили, что глава Агентства гражданской авиации (АГА) Кыргызстана Курманбек Акышев допустил неточность на брифинге.

Напомним, ранее на брифинге глава АГА заявил: международные авиарейсы планируют возобновить 15 июня.

«С 15 июня планируется подготовить к международным авиасообщениям аэропорты Кыргызстана. А возобновление международных рейсов осуществится отдельным решением правительства», — отметили в Минтрансе.

Зарубежные и отечественные авиакомпании дают свои предложения, когда и сколько раз будут осуществлять свои авиарейсы. Планируется подготовить и выработать межведомственные алгоритмы.