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Общество

Дата возобновления международных рейсов пока не определена, уточнили в Минтрансе

Дата возобновления международных рейсов пока не определена. В Минтрансе уточнили, что глава Агентства гражданской авиации (АГА) Кыргызстана Курманбек Акышев допустил неточность на брифинге.

Напомним, ранее на брифинге глава АГА заявил: международные авиарейсы планируют возобновить 15 июня.

«С 15 июня планируется подготовить к международным авиасообщениям аэропорты Кыргызстана. А возобновление международных рейсов осуществится отдельным решением правительства», — отметили в Минтрансе.

Зарубежные и отечественные авиакомпании дают свои предложения, когда и сколько раз будут осуществлять свои авиарейсы. Планируется подготовить и выработать межведомственные алгоритмы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154860/
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