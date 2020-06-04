5 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук», рынок «Кудайберген»;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Байтика Баатыра, Ахунбаева, Матросова, Ибраимова, Кулатова, Кудрука, Профессора Зимы, Профсоюзной, Фучика, Кара-Балтинской, Ленской, проспект Чуй, 115а;
- 9.30-14.00 — 8-й микрорайон, улица Байтика Баатыра, 1, 1а, 1б, 1в, 3, 3б;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Ала-Арчинской, Махатмы Ганди, БЧК, Калыка Акиева, Бокомбаева, Тимирязева, Молодой Гвардии, Чуйкова;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Алтын-Бешик» (улицы Козу-Баглан, Азаттык, Республиканская);
- 10.00-1700 — отрезки улиц Курманалиева, Салиева, Ялтинской, Гражданской, Курманджан Датки;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Ынтымак, Адигине);
- 11.00-13.00 — улица Фучика, проспект Ден Сяопина;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Киргизия II» (улицы Мостовая, Самойленко).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Башкара-Суу (улицы Карасуйская, Джаткомбаева, Новостройка), Байтик (улицы Эшмамбет, Суюмбаева, Ала-Арчинская, Раимбекова, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Маевка (улицы 8 Марта, Молодая Гвардия, Ала-Арчинская, Дачная), Октябрьское (улицы Пушкина, Калинина, Гагарина, Куйбышева), Восток (улица Береговая), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Луговая);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улица Степная), Новопавловка (улицы Гагарина, Восточная, Заводская, Фрунзе);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Первомайская, Монолитная), город Шопоков (улицы Вокзальная, Советская);
- 9.00-19.00 — села Сокулук (улицы Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, Труда, Степная, 40 лет Победы, Правды, Белинская, Иссык-Кульская, Индустриальная, Садовая, Полярная, Мельничная, Карагачевая, Октябрьская, Новая, Калинина), Комсомольское (улицы Северная, Клубная, Карасуйская, Опытная, Молодежная, Западная, Центральная, Садовая, Средняя, Проектируемая, Чуйская, Пионерская, Школьная, Восточная), Студенческое (улицы Южная, Комсомольская, Садовая, Артезианская, Беговая, Юбилейная, Намазалы ажи), Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Темирязева, Дагестанская, Центральная,) Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Аэродромная, Фрунзе, Школьная, Коммунистическая, Первомайская, Саратовская, Партсъезда, Зеленая, Западная, Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская, переулок Зеленый), Талтак (улицы Центральная, Абая), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 Лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная);
Московский РЭС
- 9.00-13.00 — село Крупское (улицы Набережная, Труда);
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улица Крупская), Петровка (улица Советская), Беловодское (улица Гагарина), Садовое (улица Ситникова);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Первомайское, Новопокровка (улицы Линейная, Чеченова), Киргшелк (улица Дзержинского).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — города Ош (село Жаны-Турмуш, район нового автовокзала, микрорайон «Керме-Тоо», «Кулатов», 1-28, улицы Осмонова, Подгорная, Бекбалаева), Ноокат, села Барын, Межколхоз, Аэропорт, Алмалык, Кенеш, Кыргыз-Ата, чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Беш-Тал, Борко, Калинина, Кара-Кульджа, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Тобо-Коргон.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — села Жаны-Жер, города Кадамджай, Кызыл-Кия (улицы Джал, Карла Маркса, Комсомола, Масалиева, Нооруз, Новая, Пролетарская, Советская, Солнышко, Хрипченко, Шопокова, Юбилейная, 5, 9, Ленина, 4, 6, 8, Маяковского, 2а, 4 ,6, 6а, Чехова, 3, 4, 5, 9, 11, 13.