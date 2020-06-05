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Общество

Афиша Бишкека на выходные: походы, выставка и цветочная ярмарка

Акции, концерты, фестивали

7 июня. Экстремальный спуск на маунтинбайке

Если у тебя есть хороший маунтинбайк, навыки катания DH/FR, шлем, ремкомплект в рюкзаке и четкое понимание, что едешь на фрирайд-покатушку, тогда записывайся. Регистрация по телефону 0550694888.

Сбор на пересечении проспекта Жибек Жолу и бульвара Эркиндик в 8.30.

Выставки, ярмарки

6 июня. Выставка кыргызских художников

Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

1-15 июня. Ярмарка цветов

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

Мастер-классы, лекции, тренинги

6 июня. Поход к озеру Коль-Тор

Вы сможете полюбоваться растаявшим бирюзовым озером. Поход сложный.
В стоимость входят трансфер и услуги гида. Регистрация по телефону 0778886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова в 8.00.

7 июня. Спортивный поход к хижине Рацека

Хижина Рацека была небольшим каменным строением, служившим надежным укрытием для путешественников и альпинистов на их пути. Сейчас это целый базовый лагерь, находящийся на высоте 3 тысячи 300 метров, по пути к леднику Ак-Сай. Регистрация по телефону 0778886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова в 9.00.

7 июня. Поход в каньон Конорчек

Он находится в Боомском ущелье. Путь к нему проходит через узкий лабиринт, который был руслом высохшей реки Чу. После его преодоления вы попадаете в гигантский каньон в окружении глиняных гор. Также будет экскурсия к башне Буране. Регистрация по телефону 0778886881.

Сбор на перекрестке проспекта Чуй и улицы Турусбекова в 8.00.

6-7 июня. Творческий мастер-класс Art&Wine

Вы сможете написать свою картину акриловыми красками под руководством профессионала. Тема вечера: «Луна и Солнце: баланс». Вас ждут приятные выходные, интересные знакомства и хорошее вино.

Винное место «Винтаж», 13.00.

Для детей

6 июня. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154787/
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