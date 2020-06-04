С выпускников требуют деньги за аттестат? Сообщите вице-мэру Бишкека

В мэрии Бишкека прокомментировали информацию о том, что в школах с родителей собирают деньги на аттестаты.

«Документ выдается совершенно бесплатно. Оплата необходима только при получении дубликата аттестата. За «корочку» — 41 сом, за дубликат вкладыша — 20 сомов, оплата производится исключительно через банк. Вопрос на личном контроле вице-мэра столицы по социальной политике Татьяны Кузнецовой», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что руководителям образовательных организаций, директорам и педагогам школ и детсадов категорически запрещено проводить финансовые и иные сборы на приобретение аттестатов, при поступлении в детские садики и школы, на классные копилки, экзамены и прочие необоснованные расходы.

«Персональная ответственность возложена на директоров районных центров образования (РЦО) и директоров школ», — говорится в сообщении.