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Общество

С выпускников требуют деньги за аттестат? Сообщите вице-мэру Бишкека

В мэрии Бишкека прокомментировали информацию о том, что в школах с родителей собирают деньги на аттестаты.

«Документ выдается совершенно бесплатно. Оплата необходима только при получении дубликата аттестата. За «корочку» — 41 сом, за дубликат вкладыша — 20 сомов, оплата производится исключительно через банк. Вопрос на личном контроле вице-мэра столицы по социальной политике Татьяны Кузнецовой», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что руководителям образовательных организаций, директорам и педагогам школ и детсадов категорически запрещено проводить финансовые и иные сборы на приобретение аттестатов, при поступлении в детские садики и школы, на классные копилки, экзамены и прочие необоснованные расходы.

«Персональная ответственность возложена на директоров районных центров образования (РЦО) и директоров школ», — говорится в сообщении.

В муниципалитете просят горожан, у которых требовали внести оплату за «дополнительные» услуги, отправлять аудио-, фото- и видеоматериалы на личный WhatsApp Татьяны Кузнецовой: 0554312038.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154764/
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