В Кыргызстане подвели итоги конкурса «Свобода слова глазами карикатуриста»

Определены победители конкурса «Свобода слова глазами карикатуриста» за 2020 год. Об этом сообщает Интерньюс в Кыргызстане.

Отмечается, что конкурс организован общественным объединением «Журналисты» при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан».

Уточняется, что основные задачи конкурса — через карикатуру показать существующие проблемы в области свободы слова в КР и оказать содействие развитию искусства карикатуры в стране.

Организаторы подчеркивают, что на конкурс поступило 128 работ от 53 авторов, в числе которых были не только профессиональные художники, но и любители.

«В работах недостаточно отражены нынешние проблемы со свободой слова. Организаторы конкурса также выявили много плагиата», — заметило жюри.

Первое место занял Болат Рыскулбеков за карикатуру «Власть и СМИ».