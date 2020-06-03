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Общество

В Кыргызстане подвели итоги конкурса «Свобода слова глазами карикатуриста»

Определены победители конкурса «Свобода слова глазами карикатуриста» за 2020 год. Об этом сообщает Интерньюс в Кыргызстане.

Отмечается, что конкурс организован общественным объединением «Журналисты» при поддержке Фонда «Сорос — Кыргызстан».

Уточняется, что основные задачи конкурса — через карикатуру показать существующие проблемы в области свободы слова в КР и оказать содействие развитию искусства карикатуры в стране.

Организаторы подчеркивают, что на конкурс поступило 128 работ от 53 авторов, в числе которых были не только профессиональные художники, но и любители.

«В работах недостаточно отражены нынешние проблемы со свободой слова. Организаторы конкурса также выявили много плагиата», — заметило жюри.

Первое место занял Болат Рыскулбеков за карикатуру «Власть и СМИ».

Болата Рыскулбекова
Фото Болата Рыскулбекова . «Власть и СМИ»

 
Второе место получил Эрлан Сатыбеков за работу «Разделение властей».
Эрлана Сатыбекова
Фото Эрлана Сатыбекова. «Разделение властей»
 
Третье место досталось Нурбеку Насыранбекову за карикатуру «Блогер».
Нурбека Насыранбекова
Фото Нурбека Насыранбекова. «Блогер»
 
Работы оценивало жюри из 10 человек — представителей медиасферы и профессиональных художников. Председателем жюри был Сталбек Токтоев — член Союза художников СССР и Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154747/
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