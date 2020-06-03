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Общество

4 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Толстого, Лумумбы, Садыгалиева, Джамгирчинова, переулок Гатчинский;
  • 9.00-17.00 — проспект Чуй, 115а, улица Руставели, 113, отрезки улиц Курманджан Датки, Саратовской, жилмассив «Эне-Сай» (улицы 2-4-я);
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жыгач» (улицы Кереге-Таш, Тенир-Тоо), «Кок-Жар» (улицы Керемет, 1-3, 1а, 3а, 5, 13, 22);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Сельсоветской, Джамгирчинова, Средней, Месароша, улица Московская, 190, 210;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Усенбаева, Абдрахманова, Ибраимова;
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Сулуу-Тор);
  • 9.30-18.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Лумумбы, Власова, Койназаровой, Сыдыгалиева, Брестской, Кустанайской.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Башкара-Суу (улицы Джаткомбаева, Кара-Суйская, Новостройка), Гроздь (улица 60 лет Октября), Нижняя Ала-Арча, Чон-Таш, Байтик (улицы Ала-Арчинская, Эшмамбет у. А., Суюмбаева, Раимбекова, переулок Молодежный, жилмассив «Сейтек»), Аламедин (улицы Пролетарская, Гэсовская, ГЭС-3), Садовое, Восток (улицы Энгельса, Маркса, Ленина, Тельмана, Советская, Мирная, 60 лет Киргизии, Озерная, Степная);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Пригородная, Тупиковая, Заводская, Садовая, Гагарина, Восточная, Фрунзе), Сокулук (улицы Спортивная, Ключевая, Калинина, Ленина, Кайназаровой, Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Железнодорожная, Речная), Национальное (улицы Ключевая, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Джаны-Пахта (улица Зеленая), город Шопоков (улицы Победы, Восточная, Овражная, Панфилова, Дружбы, Вокзальная, Московская, Советская, Геофизическая, Геология, Топографическая, Южная, Железнодорожная, Полевая), поселок Южный (улицы Комарова, Гагарина, Юбилейная, Вишневая);
  • 9.00-17.00 — село Кызыл-Туу (улицы Табышалиева, Бекбоева);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Кызыл-Дыйкан (улица Кызыл Аскер), Петропавловка (улицы Ключевая, Красная), город Кара-Балта (улица Бакыта);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Крупской, Кошары), Петровка (улица Советская), Беловодское (улица Гагарина), Садовое (улица Ситникова);
  • 9.00-13.00 — село Крупское (улицы Набережная, Труда);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кировское, Новопокровка (улица Токтогула), Дружба (улицы Фучика, Тельмана, Молодежная).
3
Ошская область
  • 8.00-17.00 — Ош (район Нового автовокзала, улицы Бостон, Шамшад, Жупас, Беш-Капа, Правды, Мамажан, села Тээке, Кенеш, Жаны-Турмуш), Ноокат, села Барын, Межколхоз, Аэропорт, Кара-Кочкор, Кашка-Жол, Сары-Камыш, Кенеш, Жылалды, Жазы, Тобо-Коргон.
4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — село Бирлик.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154732/
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