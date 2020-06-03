В Москве задержали кыргызстанца за запрещенные предметы, которых он не видел

В Москве задержали таксиста-кыргызстанца. Об этом в группе «Мы, мигранты» в Facebook сообщила глава правозащитной организации «Утро мира» Валентина Чупик.

По ее данным, Абдыбек уулу Нурболот, 1990 года рождения, задержан за то, что у его пассажиров полиция обнаружила некие запрещенные предметы.

«Он работал таксистом, приехал по вызову «Яндекс.Такси», забрал незнакомых «славянской внешности» пассажиров и повез их в указанную ими точку», — написала Валентина Чупик.

Она добавила, что полиция почему-то задержала именно водителя. «Никаких процессуальных действий с ним не проводят, зато некий полицейский орет на Нурболота, чтобы тот признался, что запрещенные предметы принадлежат ему. А Нурболот даже не знает, что это за предметы», — заявила правозащитница.

Она заметила, что дежурный в ОМВД Щербинка сказал ей, что у него никаких задержанных или доставленных нет. «Хотя документы Нурболота находятся именно у него, и Нурболот их видит на столе дежурного», — отметила Валентина Чупик.

В посольстве Кыргызстана в России сообщили 24.kg, что консул выехал в отделение полиции для выяснения обстоятельств, и пообещали предоставить официальную информацию позднее.